Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi E, F, G, H (3^ giornata)

Risultati Champions League: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per i gironi E, F, G, e H. Martedì 17 ottobre in programma la terza giornata

17 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Torna lo spettacolo della Champions League 2017-2018: la terza giornata dei gironi è la prima di un mese di ottobre che vedrà questo turno ripetersi tra due settimane con, ovviamente, inversione di campo secondo una tradizione ormai consolidata. Martedì 17 ottobre dunque si giocano tutte le gare alle ore 20:45; nello specifico avremo Maribor-Liverpool e Spartak Mosca-Siviglia (girone E), Manchester City-Napoli e Feyenoord-Shakhtar Donetsk (girone F), Lipsia-Porto e Monaco-Besiktas (girone G), Apoel-Borussia Dortmund e Real Madrid-Tottenham (girone H).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, PARTENOPEI PER LA CONFERMA

Dopo aver battuto il Feyenoord, il Napoli si confronta con quello che potrebbe essere considerato l’esame di maturità: ci sono ricordi estremamente positivi del Manchester City, ma sono passati sei anni. Il Napoli non è più quella squadra, è decisamente più forte e soprattutto consapevole dei propri mezzi e con una conoscenza del suo gioco ormai mandata a memoria; anche per il Manchester City però c’è stato questo processo, e nonostante le delusioni degli ultimi tempi la formazione inglese sta ora dominando nel suo campionato (come i partenopei) e provando a fare la differenza anche in Europa, dove mai come quest’anno c’è la sensazione di poter arrivare in fondo. Partita sicuramente più importante per il Napoli, almeno dal punto di vista della classifica: venire a fare punti all’Etihad potrebbe sparigliare le carte, a prescindere da quanto lo Shakhtar Donetsk riuscirà a fare in Olanda contro un Feyenoord che per il momento si è rivelata essere la cenerentola del girone F.

SPALLE AL MURO

Il Borussia Dortmund ha già le spalle al muro: guardando il girone H i risultati dei gialloneri non sono drammatici, ma il punto è proprio questo. La forza del gruppo, che comprende Real Madrid e Tottenham, è tale che qualunque risultato sarebbe stato possibile; il Dortmund ha perso entrambe le sue partite, e dunque adesso non può più sbagliare. La squadra di Peter Bosz deve fare una cosa soltanto: prendersi 6 punti contro l’Apoel, sperare che il Real Madrid faccia il suo dovere contro il Tottenham e rimettersi così in corsa, perchè a quel punto i tedeschi aggancerebbero gli inglesi e andrebbero a giocarsi tutto al Westfalenstadion contro i ragazzi di Mauricio Pochettino. Il Real come detto viaggia con il vento in poppa, e già questa sera potrebbe di fatto archiviare la qualificazione; in settimana Cristiano Ronaldo ha anche trovato il primo gol in campionato, per di più decisivo per superare il Getafe e recuperare due punti al Barcellona. L’Apoel farà da vittima sacrificale o riuscirà a prendersi un punto? Dovesse farlo questa sera, come detto per il Borussia Dortmund si metterebbe davvero malissimo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE E CLASSIFICA: I GIRONI

GIRONE E

ore 20:45 Maribor-Liverpool

ore 20:45 Spartak Mosca-Siviglia

CLASSIFICA: Siviglia 4, Spartak Mosca 2, Liverpool 2, Maribor 1

GIRONE F

ore 20:45 Feyenoord-Shakhtar Donetsk

ore 20:45 Manchester City-Napoli

CLASSIFICA: Manchester City 6, Shakhtar Donetsk 3, Napoli 3, Feyenoord 0

GIRONE G

ore 20:45 Lipsia-Porto

ore 20:45 Monaco-Besiktas

CLASSIFICA: Besiktas 6, Porto 3, Monaco 1, Lipsia 1

GIRONE H

ore 20:45 Apoel-Borussia Dortmund

ore 20:45 Real Madrid-Tottenham

CLASSIFICA: Real Madrid 6, Tottenham 6, Borussia Dortmund 0, Apoel 0

