Sorteggio Playoff Qualificazioni Mondiali 2018/ Streaming video e diretta tv: l’avversario dell’Italia

Sorteggio Playoff Qualificazioni Mondiali 2018

Sorteggio qualificazioni Mondlali 2018: info streaming video e tv, l'avversaria dell'Italia live: dalle urne per i playoff gli Azzurri scopriranno contro chi dovranno giocare il playoff

17 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Sorteggio playoff qualificazioni Mondiali 2017 (Foto LaPresse)

Con il sorteggio delle ore 14 di martedì 17 ottobre, l’Italia conoscerà la sua avversaria nei playoff delle qualificazioni Mondiali 2018: quattro le possibili sfidanti degli Azzurri che, avendo terminato al secondo posto il loro girone, sono costretti per la seconda volta nella storia a passare dagli spareggi per un posto nella fase finale che si giocherà in Russia la prossima estate. Tra 9 e 11 novembre si giocheranno le partite di andata; il ritorno andrà in scena tra 12 e 14 novembre, ricordiamo che il regolamento è quello classico della Uefa, che premia il maggior numero di gol in trasferta in caso di parità nella differenza reti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

Il sorteggio per i playoff delle qualificazioni Mondiali 2018 è in diretta tv sulla televisione satellitare, che aveva l’esclusiva per le partite della Uefa: dunque appuntamento su Sky Sport 1 (canale 201) con la possibilità, per tutti gli abbonati, di assistere all’estrazione dalle urne anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

Come abbiamo detto, l’Italia è entrata nella fascia delle teste di serie in virtù dei punti conquistati nel girone (23) che hanno mantenuto gli azzurri al secondo posto, secondo il coefficiente Fifa, tra le otto partecipanti agli spareggi. Significa aver evitato le avversarie più temibili: ecco allora che dall’urna potrebbe uscire una tra Irlanda del Nord, Svezia, Irlanda e Grecia. Diciamolo subito: non si tratta di nazionali troppo ostiche, anche se naturalmente ognuna di loro racchiude insidie e va comunque rispettata. Con l’Irlanda del Nord abbiamo ricordi negativi che fanno riferimento all’unico Mondiale al quale non ci siamo qualificati; contro l’Irlanda abbiamo perso un paio di partite (una molto recente, lo scorso Europeo), la Svezia l’abbiamo battuta la scorsa estate ma ci ricorda un 1-1 in extremis 13 anni fa (e il biscotto con la Danimarca) mentre la Grecia è un avversario “neutro”, che però può dare molto fastidio pur non essendo paragonabile alla nazionale che ha vinto clamorosamente gli Europei del 2004.

LE ALTRE TESTE DI SERIE

Svizzera, Croazia e Danimarca completano il quadro delle teste di serie. I rossocrociati fino all’ultima giornata sono stati in corso per la qualificazione diretta, ma sono arrivati alla trasferta in Portogallo con una differenza reti peggiore e, obbligati a pareggiare, hanno perso dovendo ora accettare di giocare gli spareggi. La Danimarca ha costruito il suo playoff in due momenti: il 4-0 alla Polonia capolista e la vittoria in Montenegro in quello che è stata una sfida diretta per la seconda posizione nel girone. Poi troviamo la Croazia, che di fatto si è suicidata tanto da aver cambiato CT appena prima della partita decisiva (ed era già successo): la vittoria in Ucraina non era affatto scontata, sarebbe andato bene anche il pareggio ma perdendo i balcanici sarebbero stati clamorosamente eliminati, e adesso rischiano comunque di non arrivare alla fase finale. A rimanere fuori dal lotto delle seconde è stata la Slovacchia che, scartando i punti con l’ultima in classifica, è risultata la peggiore delle nove (con un punto in più avrebbe fatto fuori l’Irlanda grazie a una migliore differenza reti.

