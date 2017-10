Spartak Siviglia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spartak Siviglia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League

17 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Spartak Siviglia, Champions League (Foto LaPresse)

Spartak Mosca Siviglia è diretta dal nostro Gianluca Rocchi: alle ore 20:45 di martedì 17 ottobre si gioca per la terza giornata nel girone E di Champions League 2017-2018. Il Siviglia ha pareggiato nella gara d'esordio a Liverpool per poi vincere in maniera netta la sfida interna contro il Maribor. Al momento la squadra spagnola è prima nel girone a quota quattro, e vincendo martedì potrebbe già creare un solco importante rispetto alla terza. Scenario che vuole assolutamente evitare lo Spartak Mosca, che ha deluso nella gara d'esordio, nella quale ha pareggiato contro il Maribor. Lo stesso risultato i moscoviti lo hanno ottenuto nella seconda sfida, in casa contro il Liverpool, rimanendo decisamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spartak Mosca Siviglia è un'esclusiva, come tutta la Champions League, del digitale terrestre a pagamento: gli abbonati potranno seguire la diretta tv su Premium Calcio 2, con possibilità di diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - grazie all'applicazione Premium Play e, in alternativa, il programma Diretta Champions League (su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD) con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

IL CONTESTO

Quella di Mosca sarà senza dubbio una squadra che entrambe le squadre tengono a non perdere, visto che sia i russi che il Siviglia amano produrre una mole di gioco consistente e si affronteranno a viso aperto senza alcun timore reverenziale. Importante anche la differenza reti negli scontri diretti, che potrebbe essere decisiva in caso di arrivo a pari punti fra più squadre.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA SIVIGLIA

Proseguiamo nell'analisi del match con lo studio delle probabili formazioni che scenderanno in campo dall'inizio. Lo Spartak Mosca, guidato dall'ex collaboratore della Juventus, Massimo Carrera, utilizzerà il modulo 4-2-3-1; uno schieramento molto offensivo che mira ad allargare le maglie difensive degli avversari grazie al lavoro dei trequartisti di fascia. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Aleksandr Selikhov, mentre le sue guardie del corpo saranno il terzino destro Andrey Eshchenko, il primo difensore centrale Serdar Tasci, il secondo difensore centrale Giorgi Jikia e il terzino sinistro Dmitri Kombarov. I due incontristi a centrocampo invece saranno il capitano Denis Glushakov e il brasiliano Fernando, che faranno sia da filtro e parteciperanno alla creazione della manovra d'attacco. Sulle trequarti come detto in precedenza ci saranno tre fantasisti, l'ala destra Quincy Promes, il trequartista centrale Aleksandr Samedov e l'ala sinistra Pedro Rocha. A completare la formazione titolare ci sarà l'ex centravanti milanista Luiz Adriano, tornato a cercar fortuna nell'Europa dell'est dopo la mediocre parentesi italiana.

La formazione del Siviglia, scelta con particolare attenzione dal tecnico Eduardo Berizzo, si posizionerà con il modulo di gioco a specchio rispetto agli avversari, tentando di mettere in difficoltà lo Spartak con le sue stesse armi. Il portiere sarà il talentuoso Sergio Rico, mentre gli altri componenti del pacchetto difensivo saranno il terzino destro Sebastien Corchia, il primo difensore centrale Simon Kjaer, il secondo difensore centrale Clement Lenglet e il terzino sinistro Lionel Carole. Il muro di centrocampo vedrà dialogare l'uruguagio Guido Pizarro e il francese Steve N'Zonzi, in estate vicino a vestire la maglia bianconera della Juventus. Più avanti sarà fondamentale il lavoro dei trequartisti, decisivi per creare scompiglio nella retroguardia bianco-rossa. Sulla destra giocherà il figliol prodigo Jesus Navas, divenuto capitano dopo il suo ritorno nella squadra che lo ha reso grande; al centro spazio per l'ex palermitano Franco Vazquez, mentre a sinistra correrà l'ex sampdoriano Joaquin Correa. A chiudere l'undici titolare ci sarà la punta centrale Wissam Ben Yedder, che dovrebbe vincere il ballottaggio con il colombiano Luis Muriel.

LA CHIAVE TATTICA

Considerando i moduli speculari, presumibilmente la gara si deciderà nella seconda frazione di gioco. Prima le squadre avranno bisogno di alcuni momenti e fasi di studio ed eviteranno di scoprirsi lasciando il fianco scoperto. Potrebbe essere una sfida testa a testa fra le due punte Luiz Adriano e Ben Yedder, che dovranno capitalizzare al meglio le occasioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo dare uno sguardo ai pronostici per la partita di Champions League che si gioca a Mosca, dobbiamo notare che l'agenzia di scommesse Paddy Power quota la vittoria dello Spartak Mosca a 4.60, il pareggio (segno X) a 3.60 e la vittoria esterna del Siviglia a 1.70 volte la somma che eventualmente deciderete di mettere sul piatto.

