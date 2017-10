AlbinoLeffe Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AlbinoLeffe Monza: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il primo turno di Coppa Italia Serie C

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta AlbinoLeffe Monza, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

AlbinoLeffe Monza sarà diretta dall'arbitro Gino Garofalo e, alle ore 20 di mercoledì 18 ottobre, si gioca nell'ambito del primo turno della Coppa Italia Serie C 2017-2018. L'Albinoleffe in campionato è reduce dal pareggio interno contro la capolista Pordenone (1-1 il risultato finale). Un ottimo punto per i bergamaschi, che continuano a sognare in grande dopo un positivo avvio di stagione. La classifica non mente, visto che la squadra di Bergamo si trova in ottava posizione a quota 14 punti. Cinque le lunghezze che separano l'Albinoleffe dalla beffa, tre i punti di ritardo dalla quarta posizione, attualmente occupata dal Renate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

AlbinoLeffe Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (sia del campionato che della Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Nelle ultime cinque partite disputate, l'Albinoleffe ha raccolto otto punti, vincendo due partite, pareggiandone altrettante e perdendone una. Un ruolino di marcia importante, che ha permessa alla squadra di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questi primi due mesi di campionato. Il Monza sarà un cliente scomodo da affrontare in Coppa Italia, considerando anche il buon momento di forma che attraversa. Per i brianzoli, nell'ultima giornata di campionato è arrivata la seconda vittoria consecutiva in questo mese di ottobre, battendo il Prato in trasferta per 3-2. Adesso la classifica sorride al Monza, che occupa la sesta posizione a quota 15 punti, uno in meno rispetto al Pisa e a meno 6 dalla vetta attualmente occupata dalla Robur Siena. Una grande rimonta per i brianzoli, che avevano iniziato la stagione non nel migliore dei modi, salvo poi recuperare. Nelle ultime cinque partite disputate, il Monza ha totalizzato la bellezza di dieci punti, vincendo tre partite, pareggiandone una e perdendo soltanto contro l'Arzachena in trasferta (1-0 il risultato finale).

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE MONZA

Il tecnico Massimiliano Alvini sta disputando un'ottima stagione con il materiale a disposizione quest'anno. Lo conferma l'ottimo punto casalingo rimediato domenica contro la capolista Pordenone, una delle formazioni più attrezzate per puntare alla promozione diretta in Serie B, come conferma la prima posizione in classifica che attualmente occupa. Contro la prima della classica mister Alvini ha schierato i suoi uomini con il modulo 3-5-2. In porta Coser. Difesa a tre con Zaffagnini, capitan Gavazzi e Scrosta. A centrocampo Sbaffo in cabina di regia insieme ad Agnello e Gonzi. Gli esterni Gelli e Giorgione. In avanti, la responsabilità dell'attacco sulle spalle di Kouko e Ravasio. A passare per primi in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa grazie alla prima rete stagionale dell'attaccante Kouko su colpo di testa, su assist di Carmine Giorgione, al suo terzo passaggio decisivo in questo campionato. La gioia per l'Albinoleffe dura circa trenta minuti, prima che la punta Gerardi non riporti il risultato sull'1-1 finale allo scadere del primo tempo.

Adesso il Monza non vuole più fermarsi. La vittoria conquistata contro il Prato regala grande convinzione in tutto il gruppo, perché segue la splendida vittoria esterna conseguita sul campo della Viterbese (1-0 il risultato finale), a dimostrazione di come quella gara non fosse stata un semplice episodio favorevole ai brianzoli, che adesso puntano realmente ad aggredire le posizioni d'alta classifica. Gli uomini di mister Marco Zaffaroni sono scesi in campo nella trasferta di Prato con il modulo 4-4-2. In porta Liverani. Difesa, da destra a sinistra, composta da Adorni, Negro, Riva e Tentardini. A centrocampo Palesi e Guidetti, con D'Errico e Giudici sugli esterni. In attacco, Ponsat e Cori. Il Monza passa in vantaggio al minuto 27 grazie alla rete di Giuseppe Ponsat, alla sua seconda marcatura stagionale. L'attaccante ribatte di testa in gol un perfetto cross di Andrea D'Errico, al suo terzo assist in campionato. Il 2-0 arriva dopo soli due minuti, con un'autogol di Fabrizio Alastra. Dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0, il Monza accelera anche ad inizio ripresa, siglando il terzo gol dopo cinque minuti grazie alla rete di Alberto Tentardini in contropiede. A nulla serve la reazione tardiva dei padroni di casa, che con il bomber Ceccarelli si avvicina fino al 3-2 finale. Vittoria pesantissima per il Monza.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per AlbinoLeffe Monza, partita valida per la Coppa Italia Serie C 2017-2018 (primo turno), l’agenzia di scommesse Bet365 ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria AlbinoLeffe) vale 2,20; il segno X (pareggio) è quotato 3,25 mentre il segno 2 (vittoria Monza) vi permetterebbe di vincere 2,80 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

