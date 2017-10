Anderlecht PSG/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Anderlecht-PSG: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live. La partita di Champions League si gioca mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 20:45

18 ottobre 2017 Carlo Necchi

Diretta Anderlecht-PSG: qui l'uruguaiano Edinson Cavani, 30 anni, autore di 11 gol in stagione (LAPRESSE)

Anderlecht-PSG sarà diretta dall’arbitro ceco Pavel Kralovec: con lui i guardalinee Roman Slysko e Ivo Nadvornik, il quarto uomo Martin Wilczek e gli addizionali di porta Petr Ardeleanu e Karel Hrubes. La partita si gioca mercoledì 18 ottobre 2017 allo stadio Constant Vanden Stock, calcio d’inizio alle ore 20:45 così come per l’altro match del Gruppo B, Bayern Monaco-Celtic. Questa la classifica del girone prima della terza giornata: PSG 6 punti, Bayern Monaco e Celtic 3, Anderlecht 0. Prossimo turno in programma martedì 31 ottobre, quando si giocheranno le stesse gare ma a campi invertiti: Celtic-Bayern e PSG-Anderlecht (sempre alle 20:45).

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Anderlecht-PSG sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 2, il numero 383 del digitale terrestre. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Sul canale Premium Calcio 1, il numero 382 disponibile anche in HD al n.388, andrà in onda Diretta Champions League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

L’Anderlecht ha cominciato male la stagione: a metà settembre è arrivato l’esonero di mister René Weiler che è stato rimpiazzato da Hein Vanhaezenbrouck, dopo l’interregno del vice Nicolas Frutos. In questa fase a gironi di Champions League la squadra belga ha subito due sconfitte contro Bayern Monaco e Celtic, entrambe per 3-0: particolarmente doloroso il ko interno per mano degli scozzesi, che in linea teorica dovrebbero contendere all’Anderlecht il terzo posto per il piazzamento Europa League. In ogni caso, le possibilità non sono del tutto svanite per i bianco-malva che però partono inevitabilmente sfavoriti questa sera, nonostante il fattore campo. In campionato l’Anderlecht si trova al quinto posto con 18 punti, a meno 9 dalla capolista Bruges: venerdì la squadra di mister Vanhaezenbrouck ha ottenuto il terzo successo consecutivo battendo in trasferta il Mechelen, con il punteggio di 3-4 ma dopo essere stato avanti anche di 3 reti già nel primo tempo. Ben diversa la situazione del PSG che sta galoppando a velocità supersonica nella Ligue 1, come da pronostici del resto: sabato i vice-campioni di Francia hanno infilato il successo numero 8 in 9 giornate, espugnando se pur a fatica il campo del Dijon; il protagonista a sorpresa è stato il belga Thomas Meunier, autore di entrambi i gol del Paris dei quali il secondo in piena zona Cesarini (92’). Anche in Champions League la squadra di Unai Emory ha cominciato alla grande, superando in scioltezza sia il Celtic (0-5) che il Bayern Monaco (3-0) contribuendo peraltro all’esonero di Carlo Ancelotti dalla panchina bavarese.

PROBABILI FORMAZIONI ANDERLECHT PSG

Nell’Anderlecht sono out per problemi fisici il difensore bosniaco Spaijc e l’esterno ecuadoriano Najar; non al meglio invece il terzino ghanese Sowah. La formazione titolare dovrebbe vedere Boeckx in porta e Dendoncker, Deschacht e Kara a formare il terzetto difensivo. In mezzo al campo Trebel e l’ex Udinese Kums, mentre Appiah e il nigeriano Onyekuru si muoveranno sugli esterni; a completare il 3-4-3 il pacchetto offensivo con Gerkens e il capitano Hanni alle spalle del centravanti polacco, Lukas Teodorczyk. Per quanto riguarda il PSG non ci sono giocatori infortunati o squalificati. Una Emory ritrova quindi anche Cavani che ha saltato l’ultima trasferta di Ligue 1: El Matador tornerà al centro del tridente d’attacco accompagnato da Mbappé e Neymar; a centrocampo spazio a Pastore, Verratti e Rabiot mentre in difesa dovrebbe rientrare Thiago Silva, che farà coppia centrale con il connazionale Marquinhos. Previsti infine i terzini Meunier e Kurzawa e il portiere Areola.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I pronostici dei bookmakers risultano nettamente favorevoli alla squadra francese: non potrebbe essere altrimenti visto il divario tecnico tra le due formazioni e lo stratosferico andamento dei parigini. snai.it alza la quota per il segno 1 (vittoria dell’Anderlecht) a 18,00, mentre il segno 2 per il successo esterno del PSG si abbassa a 1,13; a 8,50 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre. Opzione Under a quota 3,50, Over 1,27, Gol 2,00 e NoGol 1,73.

© Riproduzione Riservata.