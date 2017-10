BIGLIETTI ITALIA SVEZIA/ Andata a Stoccolma, ritorno a San Siro: alla Friends Arena si va verso il sold out

Biglietti Italia Svezia: andata a Stoccolma, ritorno a San Siro. Alla Friends Arena si va già verso il sold out. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

18 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Biglietti Italia Svezia, ritorno a San Siro (Foto: LaPresse)

L'Italia si gioca contro la Svezia l'accesso ai Mondiali 2018 in Russia: è subito partita la caccia ai biglietti per assistere alle partite del 10 e 13 novembre. L'andata si giocherà in trasferta, il ritorno invece allo stadio San Siro di Milano. Ci sono già brutte notizie per chi stava pensando di volare a Stoccolma per la delicatissima sfida che dovranno affrontare gli azzurri: i biglietti sono già tutti esauriti. Lo ha comunicato la società che si occupa della vendita dei biglietti della Friends Arena proprio oggi, mercoledì 18 ottobre: a meno di un mese dall'andata dei playoff tra Svezia e Italia, la data è già sold out. «Ci rammarichiamo per le persone che nonostante la lunga attesa non siano riuscite ad acquistare un biglietto», il messaggio che compare sul sito dell'impianto svedese che ospiterà il match. Sarà interessante allora scoprire quanti italiani sono riusciti ad acquistare un tagliando per assistere alla partita. Del resto si tratta di un evento unico anche per l'impianto che ospiterà la sfida: ad esempio, la parte esterna dello stadio è composta da pannelli semi-trasparenti che con la retroilluminazione possono creare 17 milioni di combinazioni di colori.

LA CACCIA PER IL RITORNO ALLA "SCALA DEL CALCIO"

Due atti per decidere chi tra Italia e Svezia parteciperà ai Mondiali 2018 in Russia. Il match di andata a Stoccolma, quello di ritorno a Milano. Lo stadio scelto per il ritorno è quello di San Siro. La "Scala" o il cosiddetto Tempio del calcio per un match che sarà decisivo. Sul sito della FIGC sono presenti alcune informazioni sui biglietti: i possessori della Card Vivo Azzurro, ad esempio, hanno diritto a riduzioni fino al 50% sul prezzo del biglietto, ma sono previste anche promozioni per donne, under 16 e over 65. Per i dettagli però bisognerà aspettare la prevendita, eppure i biglietti sono comparsi già su alcuni siti, come stubhub, dove il prezzo dei biglietti per Italia-Svezia è molto vario: si parte dai 79,20 del Terzo anello Blu ai 264,32 euro per il Primo anello Rosso. Anche questa sfida è dunque a rischio bagarinaggio, del resto se si trovano già i biglietti in Svezia a più di mille euro il timore è fondato...

© Riproduzione Riservata.