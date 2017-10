Barcellona Olympiacos/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Barcellona Olympiacos, Champions League (Foto LaPresse)

Barcellona Olympiacos, che sarà diretta dall’arbitro scozzese William Collum, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 18 ottobre: siamo nella terza giornata del girone D di Champions League 2017-2018 e, dunque, la partita interessa da vicino anche la Juventus, impegnata contro lo Sporting Lisbona. Al Camp Nou le gerarchie sono piuttosto chiare: il Barcellona guida la classifica del gruppo a punteggio pieno, l’Olympiacos ha perso entrambe le partite giocate e deve iniziare a raggranellare qualcosa se vuole almeno prendersi il terzo posto che “qualifica” ai sedicesimi di Europa League, contesto nel quale i greci potrebbero provare a fare strada.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite di Champions League, anche Barcellona Olympiacos è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento, che potranno assistere a questi 90 minuti su Premium Calcio 4 oppure, in assenza di un televisore, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play, per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

Al di là di quanto accade in Champions League, il Barcellona ha dimostrato di aver superato alla grande il disastro di Supercoppa: l’allenatore Ernesto Valverde, ex della partita, ha plasmato una squadra capace di vincere sette delle otto partite di Liga, pareggiando in extremis sul campo dell’Atletico Madrid e rimanendo dunque imbattuta e al comando del campionato. In Champions League ovviamente il passaggio del turno non era in discussione, ma il 3-0 alla Juventus ha messo subito in chiaro le gerarchie del girone e posto, ancora una volta, i blaugrana come grande favorita per il primo posto. L’Olympiacos sta impiegando tempo per riprendersi: la stagione era partita benissimo con due vittorie in campionato, poi la sconfitta casalinga contro lo Sporting Lisbona ha portato una crisi sfociata in due sconfitte consecutive - compresa quella nel derby contro l’Aek Atene - e all’esonero di Besnik Hasi. Takis Lemonis ha perso sia contro la Juventus che in casa contro l’Atromitos; la sua marcia è iniziata con un 4-3sul campo del Panionios, ma l’Olympiacos è sesto nella Super League greca e sta ancora provando a scalare la classifica.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA OLYMPIACOS

La grande domanda riguarda l’eventualità di Ernesto Valverde di fare turnover dopo il pareggio del Wanda Metropolitano: probabilmente Deulofeu prenderà il posto di André Gomes nel tridente offensivo (confermati sia Leo Messi che Luis Suarez, quest’ultimo tornato a segnare), mentre a centrocampo uno tra capitan Iniesta - fresco di rinnovo di fatto a vita - e Rakitic potrebbe lasciare il posto a Paulinho, il centrocampista brasiliano arrivato in extremis e cresciuto molto negli ultimi tempi. Resta viva anche l’ipotesi Denis Suarez: l’ex Villarreal può giocare come esterno nel reparto offensivo o disimpegnarsi come mezzala, ruolo nel quale entrerebbe in competizione con Sergi Roberto che ha giocato titolare contro lo Sporting Lisbona. In difesa non dovrebbe cambiare nulla rispetto a sabato: Ter Stegen in porta, Nélson Semedo e Jordi Alba sugli esterni (ma attenzione a Digne che scalpita) con Piqué e Umtiti che saranno i due centrali.

L’Olympiacos si schiera con il 4-2-3-1: a protezione del portiere Proto, grande protagonista a Torino, gioca una linea comandata dai due centrali Engels e Nikolaou che sono preferiti ad Alberto Botia, sulle fasce invece l’ex Genoa Diogo Figueiras e Koutris dovrebbero avere spazio dal primo minuto (a destra si candida anche Elabdellaoui in un ballottaggio che potrebbe essere risolto solo all’ultimo). A centrocampo capitan Romao comanda il reparto con intelligenza e quantità, al suo fianco l’altro ex del Genoa (ma anche di Roma e Verona) Tachtsidis può aggiungere qualità in cabina di regia ma forse nelle gerarchie parte in svantaggio rispetto a Zdjelar, e allo stesso Odjidja-Ofoe che questa volta potrebbe essere arretrato in mediana, lasciando così spazio sulla trequarti a Fortounis che, un po’ a sorpresa, era stato lasciato in panchina contro la Juventus. A Felipe Pardo e Sebà il compito di correre sulle corsie, a supporto della prima punta: Emenike rimane favorito, attenzione anche a Marko Marin che contende a uno dei due esterni una maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente il Barcellona parte favorito in questa partita di Champions League: la conferma arriva anche dall’agenzia di scommesse Snai, che come altre ha emesso le quote per questa partita e ha aperto una netta differenza tra il segno 1 per la vittoria blaugrana (1,06) e il segno 2 per il colpo esterno dell’Olympiacos che addirittura vale 25,00 volte la somma giocata. Per quanto riguarda il segno X, per il pareggio, quota alta anche in questo caso: 13,00 volte la posta.

