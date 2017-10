Bayern Monaco Celtic/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Bayern Monaco Celtic, Champions League (Foto LaPresse)

Bayern Monaco Celtic, diretta dall’arbitro russo Sergej Karasev, vale per la terza giornata della Champions League 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 18 ottobre. Siamo nel girone B, dove i bavaresi inseguono il Psg avendo nettamente perso al Parco dei Principi; sconfitta costata carissimo a Carlo Ancelotti, esonerato dal club. Al suo posto il ritorno di Jupp Heynckes, che dovrebbe essere un traghettatore ma chiaramente evoca ricordi di triplete da queste parti; il passaggio del turno non dovrebbe essere in discussione ma il Bayern punta anche il primo posto e dunque aspetta con trepidazione la partita di ritorno contro il Paris Saint Germain. Il Celtic invece ha battuto l’Anderlecht in trasferta e si è messo in grande vantaggio per un ripescaggio in Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite di Champions League, anche Bayern Monaco Celtic è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento, che potranno assistere a questi 90 minuti su Premium Calcio 5 oppure, in assenza di un televisore, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play, per la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

Jupp Heynckes è tornato con un 5-0 al Friburgo; nei piani della società il tecnico che ha vinto tutto nel 2013 dovrebbe rimanere fino al termine della stagione, portando il Bayern Monaco a essere guidato da Julian Nagelsmann che sta facendo benissimo con l’Hoffenheim e che è favorito su altri nomi (tra cui Thomas Tuchel) per prendere in mano la squadra. Intanto alcuni giocatori (su tutti Thomas Muller) hanno preso le difese di Ancelotti, ma ormai il danno è fatto: che davvero ci sia stata una fronda nello spogliatoio tale da portare all’esonero dell’emiliano, il Bayern ha voltato pagina e deve lasciarsi alle spalle il brutto inizio di stagione. Il Celtic di Brendan Rodgers, reduce dalla vittoria sul Dundee, in quel 2013 aveva raggiunto gli ottavi di finale, ultima grande corsa europea; in campionato ha per il momento un rivale, perchè sette vittorie e due pareggi sono esattamente lo score centrato anche dall’Aberdeen che al momento condivide il primo posto in classifica. La dimensione europea fatica a tornare grande, ma retrocedere in Europa League potrebbe comunque essere un’occasione per una squadra che vuole giocare ancora un ruolo da protagonista in campo internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO CELTIC

Heynckes ha confermato il 4-2-3-1, ma ha ridato una maglia da titolare ad alcuni degli esclusi di lusso: per esempio a Hummels, che torna al centro della difesa in compagnia di Jerome Boateng, e a Thomas Muller che nei piani del tecnico dovrebbe ancora essere il trequartista a supporto di Lewandowski, con Robben - decisivo nel ciclo vincente dell’allenatore - e Coman che agiranno sugli esterni. L’escluso di lusso sembra quindi essere James Rodriguez, che però potrebbe trovare spazio a sinistra al posto del francese ex Juventus; assente Arturo Vidal (come Ribéry, che tornerà a gennaio), in mezzo al campo possibile alternanza tra Javi Martinez e Sebastian Rudy, mentre sembra essere sicuro del posto Thiago Alcantara che si occuperà dei compiti di regia e inserimenti negli spazi. Panchina per Tolisso, mentre Kimmich e Alaba giocheranno come terzini; in porta Ulreich, aspettando il ritorno di Neuer che sarà soltanto nel nuovo anno.

Il Celtic ha cambiato modulo: in campionato ha giocato con un 4-3-3 nel quale Roberts e Sinclair erano i due esterni offensivi a supporto della prima punta Griffiths. Un sistema di gioco che serve anche a sopperire alla possibile assenza di capitan Scott Brown, ancora in forse per questa sera; intanto l’ex Genoa Ntcham (matchwinner contro il Dundee) agisce come perno centrale davanti alla difesa, avendo in Kouassi e McGregor (5 gol in campionato) le due mezzali, preferite a Liam Henderson. Nel pacchetto arretrato in forse c’è Simunovic: in caso di assenza spazio all’israeliano Nir Bitton che farà coppia con Boyata, a destra Gamboa e a sinistra Tierney che è stato capitano in assenza di Brown. Il portiere sarà Craig Gordon, mentre non va dimenticato che in panchina ci sarebbe anche un ottimo giocatore come Moussa Dembélé che all’occorrenza può trovare spazio nel secondo tempo per aumentare la velocità del reparto avanzato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Bayern Monaco Celtic sono disponibili, tra le altre, le quote emesse dall’agenzia di scommesse Snai e chiaramente i favori del pronostico sono tutti per la squadra di casa. Lo si capisce già dalla quota di 1,10 posta sul segno 1 per la vittoria del Bayern; discorso approfondito e chiarito ancor più dal fatto che per il pareggio (segno X) la vincita sarebbe di 10,00 volte la cifra messa sul patto mentre con il segno 2 per la vittoria del Celtic guadagnereste ben 20,00 volte la somma giocata su questa partita.

