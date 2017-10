Benfica Manchester United/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benfica Manchester United: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 3^ giornata di Champions League

18 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Benfica Manchester United (LaPresse)

Benfica Manchester United, diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer questa sera alle ore 20.45 nel girone A, per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, si annuncia fra le gare più belle della serata, nello splendido dello stadio Da Luz di Lisbona. Cinque Champions League in campo (due vinte dal Benfica e tre dal Manchester United) e tante finali perse, in particolare dai portoghesi. Una sfida che fa tornare in mente i fasti del passato, sebbene l'attuale realtà sia decisamente diversa. Il Benfica infatti è all'ultimo posto nel girone A con due sconfitte consecutive nelle prime due giornate, prima in casa contro il CSKA Mosca e dopo a Basilea, dove è stato travolto dai colpi degli svizzeri. Scontato dunque che la squadra lusitana sia costretta a vincere per non dire addio fin dal girone d'andata ai sogni di qualificazione agli ottavi di Champions League. Il Manchester United però non è l'avversario ideale. La compagine inglese è a punteggio pieno nel girone, avendo regolato prima il Basilea e successivamente il CSKA Mosca, superando in entrambe le occasioni gli avversari con tre reti di scarto. I Red Devils dunque si sono già assicurati un vantaggio sostanzioso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benfica Manchester United sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 6, oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA MANCHESTER UNITED

L'analisi delle probabili formazioni è necessaria per capire chi potrà trarre vantaggio nei minuti iniziali della contesa. Il Benfica, guidato dall'allenatore Rui Vitoria, utilizzerà il modulo di gioco 4-4-2, avvalendosi delle prestazioni dell'estremo difensore brasiliano Julio Cesar. I difensori saranno il terzino destro André Almeida, il primo difensore centrale Jardel, il secondo difensore centrale Luisao e il terzino sinistro Alejandro Grimaldo. A centrocampo i due interni e metodisti saranno Pizzi sul centro-destra e Ljubomir Fejsa sul centro-sinistra, mentre sulle fasce ci saranno a destra Eduardo Salvio e a sinistra l'italo-argentino Franco Cervi. In attacco le due punte centrali saranno Raul Jimenez e Jonas, che ha segnato la rete del pareggio nella sfida di campionato contro il Maritimo.

Invece il Manchester United del manager José Mourinho (per lui è praticamente un derby, visto che ha vinto la Champions League sulla panchina del Porto) utilizzerà il modulo di gioco 4-2-3-1, da anni il suo marchio di fabbrica. Il portiere titolare sarà lo spagnolo David De Gea, che dialogherà con i quattro difensori che saranno il terzino destro e capitano Antonio Valencia, il primo difensore centrale Chris Smalling, il secondo difensore centrale Phil Jones e il terzino sinistro Matteo Darmian, che sarà in ballottaggio con Daley Blind. A centrocampo i due mediani saranno Nemanja Matic e Ander Herrera, che dovranno premiare i movimenti dei trequartisti. Al centro ci sarà l'armeno Henrikh Mkhitaryan, sulla fascia destra giocherà Jesse Lingard (anche se Ashley Young sta scalando le gerarchie e sembra in rampa di lancio) mentre sulla fascia destra ci sarà Anthony Martial. I fantasisti avranno come punto di riferimento la punta centrale Romelu Lukaku, l'attaccante ideale per il gioco dell'allenatore portoghese, capace di sfruttare anche il minimo errore della difesa avversaria e di punire nel bel mezzo dell'area di rigore.

PRONOSTICO E QUOTE

Lo stadio Da Luz è senza dubbio uno dei più caldi d'Europa, ma il Manchester United è abituato a gare del genere, avendo vinto l'ultima Europa League e comunque vantando un palmares straordinario. I moduli sono abbastanza speculari, l'unica differenza è la posizione più avanzata degli esterni. L'obiettivo di Mourinho è sorprendere la difesa allargandola e permettendo gli inserimenti dei centrocampisti a rimorchio. La difesa portoghese, comandata da Luisao, dovrà stare attenta al pericolo numero uno Lukaku, forte sia di testa ma anche agile nei movimenti e bravissimo nel senso della posizione. Stesso discorso per Jonas del Benfica, uomo più pericoloso delle Aquile. Andiamo a dare uno sguardo alle quote proposte dall'agenzia di scommesse Paddy Power: la vittoria interna del Benfica paga 4.40, il pareggio 3.50, la vittoria del Manchester United 1.74.

© Riproduzione Riservata.