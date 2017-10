Chelsea-Roma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

18 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Chelsea-Roma, LaPresse

Chelsea-Roma, diretta dallo sloveno Damir Skomina, mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Si affronteranno due squadre animate da una bruciante voglia di riscatto a Stamford Bridge. Da una parte un Chelsea che è reduce da due sconfitte in Premier League a cavallo dell'ultima sosta per le attività delle Nazionali. Il ko interno contro il Manchester City capolista del 30 settembre scorso era stato pesante per la classifica, ma aveva comunque messo in mostra un Chelsea vitale e reattivo, consapevole della propria forza dopo la grande vittoria contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Alla ripresa, perdere invece un derby londinese contro un Crystal Palace ancora a zero punti e reduce da sette sconfitte consecutive è stao bruciante, e soprattutto ha costretto i Blues a ritrovarsi già a otto punti di distanza dalla vetta e anche a due lunghezze dal quarto posto occupato dal Watford.

CHELSEA ROMA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Per seguire la sfida in diretta tv ci si potrà collegare con un abbonamento Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 HD, con al diretta streaming video dell'incontro, per chi vorrà seguirla tramite internet, sul sito play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

La Champions League servirà a Conte per ritrovare fiducia nei propri mezzi, ma con il pari interno contro l'Atletico Madrid e la vittoria in terra azera contro il Qarabag, la Roma ha dimostrato di volersi giocare fino in fondo le chance per approdare, attraverso un girone difficile, agli ottavi di Champions. Certo, gli uomini di Di Francesco sono a loro volta reduci da un ko contro il Napoli che li ha proiettati a -9 (seppur con una partita disputata in meno) dalla vetta della Serie A, distacco pesante per una squadra ambiziosa dopo sole otto giornate di gara. In questo senso, per testare la propria forza, l'esame a Stamford Bridge sarà importantissimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ROMA

A Stamford Bridge scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Chelsea giocherà con il belga Courtois in porta e una difesa a tre con lo spagnolo Azpilicueta, Cahill e il brasiliano David Luiz. Il francese Kanté e il suo connazionale Bakayoko occuperanno la zona centrale della linea mediana, il nigeriano Moses occuperà la fascia destra e lo spagnolo Marco Alonso la fascia sinistra, col suo connazionale Cesc Fabregas affiancato all'altro belga Eden Hazard in posizione di trequartista. In attacco, Antonio Conte cercherà il recupero in extremis del bomber della Nazionale spagnola Mrata, altrimenti pronto un'altro elemento della Nazionale belga, Batsuhayi. La Roma risponderà con l'estremo difensore brasiliano Alisson dietro una difesa a quattro con i suoi connazionali Bruno Peres a destra e Juan Jesus al centro della difesa al posto dell'argentino Fazio, vista l'indisponibilità per infortunio del greco Manolas. A centrocampo il francese Gonalons dovrebbe dare respiro a De Rossi, affiancato dal belga Nainggolan e da Pellegrini, che si giocherà il posto fino all'ultimo minuto con il rientrante Strootman. In attacco, con l'argentino Perozzi e il centravanti bosniaco Dzeko dovrebbe essere recuperato El Shaarawy.

LA CHIAVE TATTICA

3-4-2-1 per il Chelsea di Antonio Conte che sembra però almeno in parte aver perso la solidità della scorsa stagione, in cui il tecnico italiano è riuscito a conquistare la Premier League al primo colpo. 4-3-3 che è ancora un cantiere aperto anche per la Roma di Eusebio Di Francesco, alle prese con diverse assenze in questa fase della stagione. Chelsea e Roma si sono già incontrate nella fase a gironi di Champions League nella stagione 2008/09. Londinesi vincenti in casa il 22 ottobre 2008, uno a zero con gol vincente di John Terry. Il 4 novembre del 2008, con una grande prova la Roma si impose invece allo stadio Olimpico con il punteggio di tre a uno, con gol di Panucci e doppietta di Vucinic e gol della bandiera sempre di Terry per gli inglesi.

QUOTE E PRONOSTICO

Inglesi nettamente favoriti dalle agenzie di scommesse, con la vittoria interna del Chelsea fissata a 1.62 da William Hill, mentre Bet365 propone a 4.20 l'eventuale pareggio e Bwin moltiplica per 5.75 quanto investito sul successo esterno dei giallorossi. Le quote sui gol segnati vedono l'over 2.5 fissato a 1.72 da Paddy power e l'under 2.5 quotato 2.05 da Bet365.

