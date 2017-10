Chelsea Roma Youth League 2017/ Primavera info streaming video e tv, quote, risultato live

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Chelsea Roma Primavera, Youth League (Foto LaPresse)

Chelsea Roma Primavera si gioca mercoledì 18 ottobre alle ore 14: l’arbitro è il francese Frank Schneider, il contesto è la terza giornata del girone C di Youth League 2017-2018. I giallorossi, che hanno sempre onorato al massimo questa competizione, si trovano in questo momento a quota 3 punti avendo battuto il Qarabag, dopo la sconfitta interna subita dall’Atletico Madrid; naviga a punteggio pieno il Chelsea, una delle grandi favorite per la vittoria del titolo e al momento unica squadra ad aver scritto il proprio nome per almeno due volte nell’albo d’oro. Una partita dunque estremamente difficile per i giallorossi, che mai come in questa stagione dovranno sgomitare per ottenere il passaggio del turno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Roma Primavera, come tutte le partite delle italiane nella Youth League, è un’esclusiva in tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento per questa sfida è sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, ma c’è la possibilità di seguire l’evento anche su PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi, dunque in streaming video grazie all’attivazione dell’applicazione Premium Play.

IL CONTESTO

La Roma Primavera ha raggiunto una semifinale di Youth League e i quarti un’altra volta: sa come si affronta una competizione simile ed è sicuramente la squadra giovanile che, tra le italiane, si è dimostrata la più adatta a un calcio europeo nel quale spesso e volentieri le nostre realtà hanno trovato poco spazio. Il campionato per i ragazzi di Alberto De Rossi è iniziato bene (10 punti in 5 partite) anche se nell’anticipo dello scorso venerdì i giallorossi hanno perso la prima partita (a Firenze); il problema di oggi è che l’avversario è il Chelsea, che ha fatto doppietta in Youth League (2015 e 2016) e parte sempre per vincere il titolo, potendo contare su un settore giovanile di tutto rispetto e su un calcio, quello inglese, che da sempre è attento alla cura dei vivai. Sarà quindi una sfida tutt’altro che semplice per la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ROMA

Solitamente il Chelsea di Joe Edwards gioca con un 4-2-3-1 nel quale McEachran e Maddox sono i due centrocampisti che agiscono davanti alla difesa, composta da Trevoh Calobah (fratello di quel Nathaniel passato anche dal Napoli) e Ampadu nel settore centrale, con James e Grant che si piazzano invece sulle corsie laterali. Il capitano, McCormick, è il trequartista designato per accompagnare l’azione della punta centrale, che è Charlie Brown senza discussioni; a destra gioca Dujon Sterling (non ci sono parentele con l’esterno del Manchester City), a sinistra si muove invece Hudson-Odoi. Dalla panchina attenzione in particolare all’attaccante Taylor-Crossdale e all’esterno offensivo Familio-Castillo.

Alberto De Rossi gioca da sempre con il 4-3-3, a volte leggermente modificato con un uomo dietro le due punte (ai tempi in cui c’era Lorenzo Di Livio). Andrea Romagnoli è il portiere; l’italo-inglese Meadows e Trusescu dovrebbero essere i due terzini, mentre la coppia centrale è formata da Ciavattini, capitano e leader di questa Roma Primavera, e Cargnelutti che viene preferito a Kastrati. A centrocampo c’è tanta qualità con Marcucci che opera come filtro davanti alla difesa, Riccardi che solitamente è la mezzala sul centrodestra e Valeau, uomo assist ma anche con buona propensione al gol, schierato dall’altra parte del campo. Per quanto riguarda il tridente, c’è solo l’imbarazzo della scelta: Zan Celar è scelto come attaccante centrale, Cappa e Antonucci sono i due esterni di riferimento ma potrebbero trovare campo anche Besuijen e Petrungaro.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai il Chelsea è fortemente favorito per la partita di oggi: basti pensare che la quota per il segno 1, che identifica la vittoria dei Blues, vale 1,55 mentre per l’affermazione della Roma Primavera, indicata dal segno 2, siamo a 5,00. Con il pareggio (segno X) guadagnereste 3,70 volte la somma eventualmente messa sul piatto.

