Cska Mosca Basilea/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

18 ottobre 2017

Diretta CSKA Mosca-Basilea (LAPRESSE)

Cska Mosca Basilea, diretta dall’arbitro olandese Bjorn Kuipers questa sera alle ore 20.45 per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, girone A, si annuncia come una delle sfide più equilibrate in programma nella serata. Le due compagini, assieme al Benfica, si contenderanno presumibilmente il secondo posto nel girone, visto che il primo dovrebbe essere appannaggio del Manchester United, salvo colpi di scena. Attualmente Cska Mosca e Basilea sono entrambe a tre punti, avendo vinto una partita e perso un'altra. Alla prima giornata il Cska Mosca ha vinto in trasferta sul campo del Benfica, mentre il Basilea ha perso ad Old Trafford contro lo United. Nella seconda giornata scambio di ruoli, con il Basilea vittorioso con un netto 5-0 contro il Benfica fra le mura amiche e il Cska sconfitto nettamente in casa dagli inglesi. Gli elvetici al momento sarebbero premiati dalla differenza reti, che è di più due, mentre il Cska Mosca è fermo a meno due, anche se per fare questi calcoli è ancora un po’ presto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cska Mosca Basilea sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 6, oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA MOSCA BASILEA

Allo stadio Veb Arena di Mosca i padroni di casa del Cska scenderanno sul terreno di gioco con il modulo 3-5-2, scelto dal giovane tecnico bielorusso Viktor Goncharenko. Fra i pali ci sarà ovviamente il capitano e veterano Igor Akinfeev, e assieme a lui saranno schierati tre difensori centrali, sul centro-destra Kirill Nababkin, sul centro-sinistra Sergey Ignashevich e nel mezzo Aleksey Berezutski, che nell'ultima giornata di campionato contro il Krasnodar ha realizzato la rete decisiva per la vittoria. A centrocampo ci saranno due uomini di fascia: sull'out destro giocherà il brasiliano Mário Fernandes, mentre sull'esterno sinistro giocherà Georgi Schennikov. I tre centrocampisti centrali saranno la mezzala destra Georgi Milanov, la mezzala sinistra Konstantiv Kuchaev e il mediano di interdizione Bibras Natcho. Infine in avanti ci saranno le due punte centrali Aaron Olanare e il brasiliano Vitinho, miglior marcatore della squadra nella Russian Premier League.

Il Basilea risponderà agli avversari utilizzando il modulo 4-2-3-1, uno schieramento ideale per mettere in atto i dettami tecnici del promettente allenatore Raphael Wicky. In porta sarà presente l'estremo difensore Tomas Vaclik e con lui difenderanno l'arco il terzino destro Michael Lang, il terzino sinistro italiano Raoul Petretta e i due difensori centrali Manuel Akanji e il capitano Marek Suchy. A centrocampo i due mediani di rottura saranno lo svizzero Luca Zuffi e l'ivoriano Geoffroy Serey Dié, che daranno supporto al lavoro dei trequartisti, vale a dire l'ala destra Renato Steffen, il centrale Mohamed Elyounoussi (cugino dell'attaccante del Qarabag) e l'ala sinistra Kevin Bua. In attacco ci sarà il solo Albian Ajeti (fratello del difensore del Crotone) che assieme a Elyounoussi, a Petretta e ad Itten ha segnato le reti che hanno permesso al Basilea di regolare facilmente il Lugano in campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

La sfida sulla carta è estremamente equilibrata, forse con il Cska leggermente favorito. I russi possono contare sul supporto dei propri tifosi, che accorreranno in massa allo stadio Veb Arena da 30mila posti circa. Il Basilea ha già dimostrato di avere un ottimo gioco corale e degli automatismi rodati e potrebbe mettere in difficoltà i difensori russi, molto bravi nel gioco aereo ma un po' macchinosi nella corsa e nei controlli. Proprio per questo gli esterni del Cska dovranno alternarsi nel salire, e restare sempre in aiuto ai centrali con raddoppi efficaci e convinti. I calci piazzati, in particolare i calci d'angolo, potrebbero favorire il saltatori del Cska. Uno sguardo veloce alle quote del match emesse da Paddy Power. La vittoria del Cska Mosca paga 1.90, il pareggio paga 3.40 e il successo esterno del Basilea paga 3.70.

