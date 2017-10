Dinamo Kiev Inter Youth League 2017/ Primavera info streaming video e tv, quote, risultato live

Dinamo Kiev Inter Primavera: info streaming video e tv, risultato live della partita che si gioca come ritorno del primo turno della Domestic Champions Cup. All'andata è finita 2-2

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Dinamo Kiev Inter Primavera, Youth League (Foto LaPresse)

Dinamo Kiev Inter Primavera si gioca alle ore 13 di mercoledì 18 ottobre; arbitrata dal rumeno Catalin Gaman, rappresenta il ritorno del primo turno di Domestic Champions Cup 2017-2018. I nerazzurri vanno a caccia della qualificazione; come sappiamo questo torneo, parallelo alla Youth League, vede le squadre campioni nei rispettivi campionati nazionali sfidarsi in due turni al termine dei quali restano otto squadre, che incrociano in partita secca (giocando in trasferta) le seconde di ciascun girone di Youth League, con in palio l’accesso al tabellone degli ottavi di finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dinamo Kiev Inter Primavera non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per questa partita; le informazioni utili arriveranno dal sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) nella sezione dedicata alla Youth League, ma anche dagli account che la società mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Riavvolgiamo il nastro: nella partita di andata Inter e Dinamo Kiev hanno pareggiato 2-2, con i nerazzurri che hanno rimontato uno svantaggio di due gol nel giro di tre minuti. (rigore di Andrea Pinamonti e sigillo di Jens Odgaard) Questo significa che adesso la squadra di Stefano Vecchi è costretta a vincere oppure a pareggiare segnando almeno tre gol, facendo così valere la regola del maggior numero di reti in trasferta. Alla Dinamo Kiev basta un semplice 0-0 o anche un 1-1, ricordando che la replica del 2-2 visto a fine settembre porterebbe le due squadre ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV INTER

Guidata da Igor Kostiuk, la Dinamo Kiev dovrebbe essere in campo con una linea difensiva - davanti al portiere Kucheruk - comandata da capitan Mykolenko, che gioca al centro con Kalyuzhny; sugli esterni ci sono Malyshkin e Dubinchak, mentre a centrocampo tanta densità per provare a spezzare le trame di gioco avversarie. La chiave potrebbe essere Shaparenko, in gol all’andata: si posiziona al centro dello schieramento e fa da pendolo unendo i reparti, potendo giocare come regista basso ma spostandosi anche a supporto della prima punta, che dovrebbe essere Kozyrenko. Sulle fasce spazio a Yanakov e Tsitaishvili; le due mezzali, che avranno soprattutto compiti di pressing e fatica, saranno invece Buletsa e Biloshevskiy.

Stefano Vecchi dispone la sua Inter con un centrocampo a rombo: Schirò rappresenta il vertice basso mentre Zaniolo agisce da trequartista alle spalle delle due punte. Pinamonti “torna” in Primavera tra una partita della prima squadra e l’altra, e sarà un supporto ideale per il danese Odgaard che ha iniziato la stagione segnando a raffica e non ha intenzione di fermarsi. A centrocampo come mezzali altri due stranieri: l’albanese Armand Rada e il belga Xian Emmers, che rappresenta la continuità (insieme ad altri) con la passata stagione. In difesa, perso Vanheusden (rottura del crociato proprio nella partita di andata) spazio a Ryan Nolan, che farà coppia con capitan Lombardoni al centro; sugli esterni agiscono Valietti e Marco Sala, il portiere è Vladan Dekic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Dinamo Kiev Inter Primavera le quote dell’agenzia di scommesse Snai prevedono una partita piuttosto equilibrata; favorita, ma soltanto in maniera leggera, la squadra di casa come si evince dalla differenza tra il segno 1 per la sua vittoria (2,35) e il segno 2 che accompagna invece l’affermazione dell’Inter (2,65). Per il pareggio dovrete giocare il segno X e la vincita sarebbe di 3,35 volte la somma messa sul piatto; ricordando che ai giovani nerazzurri il pareggio sarebbe utile dal 3-3 in su, leggiamo che questa opportunità vale 22,00 mentre il 4-4 è opportunità quotata addirittura 45,00.

© Riproduzione Riservata.