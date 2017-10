Gubbio Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio Sambenedettese: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il primo turno della Coppa Italia Serie C

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Gubbio Sambenedettese, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Gubbio Sambenedettese, che sarà diretta da Davide Andreini, si gioca mercoledì 18 ottobre alle ore 18:30 e rientra nel programma del primo turno di Coppa Italia Serie C 2017-2018. Per il Gubbio partita complicata, anche se il periodo di forma attuale autorizza i tifosi a sperare in un bel risultato in Coppa Italia. Nelle ultime tre giornate di campionato c'è stata infatti la svolta con 7 punti guadagnati frutto di due vittorie ed un pareggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (comprese quelle dei tre gironi di campionato), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

La classifica del Gubbio rimane sì deficitaria, ma se il trend positivo fosse confermato anche in futuro la squadra umbra saluterebbe presto la zona play out in cui adesso si trova, con 8 punti conquistati in otto partite disputati. Sette di questi però sono arrivati nelle ultime tre giornate. Vittorie casalinghe contro Fano e Sudtirol, più il prestigioso pareggio in trasferta sul campo della capolista Pordenone (2-2 il risultato finale). La Sambenedettese non starà però a guardare, dall'alto della sua seconda posizione in classifica, in coabitazione con il Pordenone e soprattutto i quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio) da cui arriva.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO SAMBENEDETTESE

Dall'arrivo del nuovo allenatore, il Gubbio ha cambiato marcia. Il tecnico Dino Pagliari è il vero valore aggiunto delle ultime importanti giornate del Gubbio, che nell'ultima giornata di campionato ha battuto 3-2 il Fano. Per i padroni di casa sono scesi in campo con il modulo 4-4-1-1 i seguenti calciatori: in porta Volpe; difesa a quattro con Kalombo, Dierna, Burzigotti e Lo Porto; a centrocampo Giacomarro e Ricci più De Silvestri e Cazzola. Alle spalle dell'unica punta Marchi ha giocato Casiraghi. Uomo partita Ettore Marchi, che nel primo tempo ha siglato una doppietta (quattro reti in campionato per lui). La ciliegina sulla torta di Kalombo al 76, dopo che il Fano aveva pareggiato i conti nella ripresa con Germinale e Torelli.

La Sambenedettese di mister Francesco Moriero arriva da un'impegnativa trasferta sul campo del Renate. I marchigiani sono usciti indenni dal campo Città di Meda, conquistando un prezioso pareggio. Uno a uno il risultato finale, con l'autorete di Tomi a sei minuti dal termine che ha impedito alla Samb di prendersi tre punti e vetta del girone B, dopo l'iniziale vantaggio di Luca Gelonese (alla sua terza rete in campionato) al minuto 65 su assist di Nicola Valente (4 assist per lui). In campo sono scesi: Aridità in porta; difesa a quattro con Rapisarda, Miceli, Patti e Tomi; a centrocampo Bacinovic con Vallocchia e Gelonese; in attacco Troianiello ed Esposito con Miracoli punta centrale. Al momento il miglior calciatore per la Samb rimane Luca Miracoli, con l'attaccante centrale a segno cinque volte in otto partite disputate.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Gubbio Sambenedettese, partita valida per la Coppa Italia Serie C 2017-2018 (primo turno), l’agenzia di scommesse Bet365 ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Gubbio) vale 2,60; il segno X (pareggio) è quotato 3,30 mentre il segno 2 (vittoria Sambenedettese) vi permetterebbe di vincere 2,37 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

