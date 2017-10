Infortunio Benatia/ Juventus news, problemi alla caviglia sinistra

Infortunio Benatia, tegola per la Juventus (LaPresse)

Infortunio Benatia, tegola per la Juventus di Massimiliano Allegri. In questi minuti si sta disputando all'Allianz Stadium di Torino la sfida tra i bianconeri e lo Sporting Lisbona di Jorge Jesus, terza giornata della fase a gironi di Champions League: risultato di 1-1, con l'iniziale vantaggio dei portoghesi grazie all'autorete sfortunata di Alex Sandro e risposta juventina con il solito calcio piazzato di Miralem Pjanic. Juventus che cerca la vittoria per staccare la formazione di Lisbona in classifica e accaparrarsi il secondo posto, in vista della gara di ritorno contro i biancoverdi. Ma Massimiliano Allegri è già stato costretto a ricorrere alla prima sostituzione: parliamo di Mehdi Benatia, centrale difensivo schierato dal 1' minuto al fianco di Giorgio Chiellini nel classico 4-2-3-1 bianconero. Una tegola per Allegri, con l'ex Roma e Bayern Monaco che ha provato a stringere i denti: al 35' ha accusato un problema alla caviglia sinistra, si è arreso nell'intervallo ed ha chiesto il cambio.

LE ULTIMISSIME

Al minuto 35 del primo tempo Mehdi Benatia ha accusato un fastidio alla caviglia sinistra: dopo il soccorso dello staff medico bianconero si è rialzato e, zoppicante, ha provato a continuare a giocare. Nessun problema vistoso, se non un forte dolore, fino alla fine della prima frazione. Nel frattempo Andrea Barzagli ha continuato le operazioni di riscaldamento, con Benatia che ha provato a stringere i denti e giocare anche il secondo tempo: poco prima del fischio di inizio della ripresa, il marocchino ha effettuato un provino sul terreno di gioco dell'Allianz Arena che però ha confermato le condizioni non ottimali. Massimiliano Allegri, dunque, costretto al cambio in corsa: dal 1' della ripresa in campo Andrea Barzagli. Nelle prossime ore il centrale difensivo si sottoporrà ad accertamenti strumentali: Juventus in ansia data la contemporanea assenza di Benedikt Howedes. Attesi aggiornamenti: Massimiliano Allegri si augura di averlo a disposizione già dalla sfida del 22 ottobre 2017 contro l'Udinese, 9^ giornata di Serie A.

