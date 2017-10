Juventus Sporting Lisbona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus-Sporting CP: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 3^ giornata di Champions League

18 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Juventus-Sporting CP, LaPresse

Juventus Sporting Lisbona, diretta dall'inglese Michael Oliver, mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 20.45, sarà il terzo impegno per i bianconeri nella fase a gironi di Champions League. La Juventus non si aspettava di arrivare a questo appuntamento nell'occhio del ciclone, ma anche da vice campioni d'Europa e da sei volte campioni d'Italia in carica, si possono attraversare momenti difficili in una stagione così lunga. Dopo oltre due anni i bianconeri, sabato scorso, hanno visto violata l'imbattibilità dello Juventus Stadium in campionato. La Lazio di Simone Inzaghi ha compiuto la grande impresa, stupendo tutti e portando a casa tre punti con un pizzico di brivido in più, con il rigore parato da Strakosha a Dybala all'ultimo secondo del match. Secondo errore consecutivo dal dischetto, dove è solitamente infallibile, per l'argentino che prima della sosta aveva sbagliato, sempre nel finale di partita, dagli undici metri anche contro l'Atalanta. Due errori che di fatto sono costati tre punti alla Juventus, che insegue il Napoli a cinque punti di distanza in classifica.

JUVENTUS SPORTING, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Il match all'Allianz Stadium si potrà seguire in diretta tv esclusiva con un abbonamento Mediaset Premium, collegandosi sul canale Premium Sport HD. In diretta streaming video via internet ci sarà la possibilità di vedere l'incontro sul sito play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

Per la Juventus, battere lo Sporting Lisbona in casa significherebbe mettere più di un'ipoteca sul passaggio del turno, resta il fatto che i portoghesi si sono dimostrati un osso duro prima battendo ad Atene i greci dell'Olympiakos, e poi stupendo in casa con un match giocato sul filo del rasoio contro il Barcellona (che in precedenza aveva rifilato un secco tris alla Juventus) capace di vincere solo di misura allo stadio José Alvalade. Al di là delle preoccupazioni in campionato, dunque, la Juventus dovrà essere consapevole di affrontare un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel girone e il conseguente accesso agli ottavi di finale di Champions League. In Portogallo lo Sporting Lisbona occupa la seconda posizione in campionato, a due sole lunghezze dal Porto contro il quale la squadra di Jesus ha pareggiato nell'ultimo turno disputato, uno zero a zero che ha impedito ai biancoverdi di centrare il sorpasso in testa alla classifica. Juventus avvisata, un nuovo calo di tensione potrebbe avere gravi conseguenze anche in Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA

Le probabili formazioni del match: Juventus schierata con Buffon in porta, mentre nella difesa a quattro Sturaro sarà confermato in posizione di terzino destro vista l'indisponibilità di De Sciglio e l'assenza dello svizzero Lichtsteiner dalla lista UEFA. Il terzino sinistro sarà il brasiliano Alex Sandro, al centro della retroguardia giocheranno Rugani e Chiellini. Previsto il rientro del bosniaco Pjanic a centrocampo al fianco del francese Matuidi, mentre il colombiano Cuadrado, il croato Mandzukic e l'argentino Dybala giocheranno di supporter al bomber Gonzalo Higuain. Lo Sporting Lisbona risponderà con Rui Patricio tra i pali, l'italiano Piccini sull'out difensivo di destra e Fabio Coentrao sull'out difensivo di sinistra, mentre l'uruguaiano Coates sarà affiancato da Mathieu al centro della difesa. A centrocampo l'argentino Battaglia giocherà come vertice arretrato al fianco di William Carvalho, mentre Bruno Fernandes (ex Udinese), Martins e l'altro argentino Acouna supporteranno l'ivoriano ex Roma, Doumbia, sul fronte offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Entrambi gli allenatori schiereranno le rispettive squadre con il 4-2-3-1, scelta che Allegri utilizzerà per rilanciare la Juventus, mentre lo Sporting Lisbona di Jorge Jesus vuole mantenere quella stabilità già ampiamente messa in mostra nella prima parte della stagione. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta in amichevole nel 2011, con vittoria dello Sporting per due reti ad una.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, la vittoria juventina viene quotata 1.36 da Bet365, mentre l'eventuale colpaccio portoghese moltiplica per 10.00 la posta scommessa secondo William Hill. Paddy Power quota invece 4.80 l'eventuale pareggio e 2.10 l'under 2.5, mentre l'over 2.5 viene offerto ad una quota di 1.73 da Bet365.

