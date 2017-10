Juventus Sporting Lisbona Youth League 2017/ Primavera info streaming video e tv, quote, risultato live

Juventus Sporting Lisbona, Youth League: info streaming video e tv, risultato live della partita che si gioca a Vinovo per la terza giornata del girone D nella competizione giovanile

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Juventus Sporting Lisbona, Youth League (Foto LaPresse)

Juventus Primavera Sporting Lisbona sarà arbitrata dal croato Fran Jovic: alle ore 16 di mercoledì 18 ottobre i giovani bianconeri affrontano la formazione portoghese nella terza giornata del girone D di Youth League 2017-2018. Situazione al momento in bilico: la Juventus ha perso all’esordio contro il Barcellona per poi regolare l’Olympiacos, e nella classifica del gruppo occupa la seconda posizione con lo Sporting (1 punto) che si trova fanalino di coda insieme ai greci. Una vittoria oggi, magari unita a un altro successo blaugrana, sarebbe semi-decisiva per il passaggio del turno dei bianconeri, almeno verso i playoff; al ritorno però ci saranno due trasferte insidiose più la gara casalinga contro il Barcellona, dunque bisognerà aspettare per definire le gerarchie del turno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Primavera Sporting Lisbona, come tutte le partite delle italiane nella Youth League, è un’esclusiva televisiva per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: appuntamento su Premium Sport 2, canale disponibile anche in alta definizione, ma anche su PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi, dunque in streaming video grazie all’attivazione dell’applicazione Premium Play.

IL CONTESTO

Quella della Juventus Primavera in Youth League, contro l’Olympiacos, rimane al momento l’unica vittoria stagionale di una squadra che in estate ha cambiato allenatore - da Fabio Grosso ad Alessandro Dal Canto - e sta facendo davvero tanta fatica nel girone unico di campionato. Lo scorso sabato i bianconeri hanno perso il derby contro il Torino e, dopo cinque partite, sono ancora a quota 3 punti in classifica; ecco allora che la Youth League potrebbe rappresentare una bella valvola di sfogo e un tentativo per provare a migliorare le cose anche in patria. Vincere significherebbe lasciare lo Sporting Lisbona a -5, e probabilmente anche l’Olympiacos; a quel punto gli incroci di calendario potrebbero fare il resto, consegnando alla Juventus il secondo playoff consecutivo. Ricordiamo infatti che la prima di ogni girone accede subito agli ottavi della Youth League, la seconda gioca invece uno spareggio (partita secca in casa di chi arriva dal girone) contro una delle squadre qualificate dalla Domestic Champions Cup.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA

Difficile capire come la Juventus Primavera potrebbe disporsi in campo; probabilmente Dal Canto confermerà gli undici che hanno battuto l’Olympiacos. Tranne il portiere: Del Favero si è infortunato alla spalla e ne avrà fino a febbraio, quindi spazio a Leonardo Loria. Kameraj - espulso in campionato e squalificato per la prossima settimana - giocherà a destra. Sulla corsia sinistra spazio a Tripaldelli, coppia centrale formata invece da capitan Vogliacco e dal portoghese Joao Serrao. A centrocampo Oumar Touré, uno dei “veterani” di questa squadra, agirà da perno davanti alla difesa con Portanova e Caligara - forse il giocatore di maggior talento - come mezzali; due i trequartisti, Montaperto e Nicolussi Caviglia che vanno a fare da supporto all’attaccante centrale Marco Olivieri.

Anche lo Sporting Lisbona può andare a confermare la formazione vista a fine settembre contro il Barcellona: il modulo è un 4-2-3-1 e prevede Maximiliano tra i pali, con linea difensiva nella quale Tiago Djalò e Joao Silva sono i centrali. Sulle fasce agiscono Correia e Abdu Conte; in mezzo al campo la cerniera di protezione è composta da Bragança e Pedro Ferreira, quest’ultimo da tenere d’occhio perchè è un giocatore di talento. Tomas Costa Silva e Elves Baldé dovrebbero essere i due esterni schierati sulla linea dei trequartisti, mentre Miguel Luis è il giocatore che da posizione centrale si occupa di rifornire la prima punta che, ancora una volta, dovrebbe essere Rafael Leao.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus Primavera è data come favorita in questa partita: lo dice anche l’agenzia di scommesse BetClic, secondo cui la quota sul segno 1 per la vittoria dei bianconeri vale 1,75. Per il pareggio dovrete giocare il segno X che è stato quotato 3,50 mentre l’affermazione esterna dello Sporting Lisbona (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 4,00 volte la somma che avrete deciso di giocare sulla sfida della Youth League.

