Kakà torna al Milan?/ Da giocatore e poi dirigente o allenatore: le ipotesi che fanno sognare i tifosi

Kakà torna al Milan? Le ultime notizie di oggi, 18 ottobre 2017, sul brasiliano. Da giocatore e poi dirigente o allenatore: le ipotesi che fanno sognare i tifosi rossoneri

18 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Kakà torna al Milan? Le ultime notizie

Kakà ha chiuso con l'America, ma non con il calcio. E nel suo futuro potrebbe esserci un clamoroso ritorno al Milan. Dopo l'addio all'Orlando City, il brasiliano ha voglia di cominciare una nuova avventura. Secondo la stampa americana ci sono tre opzioni sul tavolo: ritorno in patria per concludere al San Paolo la sua carriera da calciatore o ritorno in Italia per tornare a giocare per il Milan. La terza opzione è quella meno accreditata: il ritiro. Quella più affascinante riguarda il club rossonero, a cui Kakà avrebbe chiesto di giocare altri sei mesi prima di diventare dirigente. Così seguirebbe le orme di Francesco Totti, che dopo l'ultima annata nella Roma è diventato dirigente del club che ha sempre portato nel cuore. Anche la stampa brasiliana conferma questa ipotesi, ma per il momento il Milan tace. Non le indiscrezioni, secondo cui Fassone starebbe valutando un'ipotesi che entusiasmerebbe i tifosi rossoneri, soprattutto quelli più romantici. Attenzione però a eventuali colpi di scena: Kakà potrebbe essere anche il sostituto di Montella. «Uno dei corsi che vorrei seguire è quello di Coverciano. In Italia ho imparato tanto sul calcio e potrò imparare di più. Magari non per fare l'allenatore ma per capire», aveva dichiarato tempo fa alla Gazzetta dello Sport.

KAKA' AL MILAN E L'INDIZIO LASCIATO DA DE JONG...

Kakà torna al Milan? Non mancano gli indizi verso questa soluzione. Lo ha lasciato Nigel de Jong, che con il brasiliano ha giocato nel Milan nel 2013. Sulla pagina Instagram dell'ex numero 22 rossonero ha lasciato un commento criptico: «In bocca al lupo, sei il migliore. Auguri per il prossimo futuro», aggiungendo due cerchi di colore rosso e nero. Kakà, che con il Milan ha vinto uno scudetto, due Supercoppa italiana e altrettante europee, una Champions League e un Mondiale per Club, potrebbe dare una svolta alla sua carriera tra qualche settimana. L'amministratore delegato Fassone ci sta pensando, consapevole del carisma che metterebbe a disposizione dello spogliatoio. Chi ha dubbi sulla tenuta fisica di Kakà potrà ricordare l'esperienza di David Beckham, che giocò sei mesi al Milan incantando San Siro. E poi con Kakà potrebbero essere gettati basi importanti per un futuro dirigenziale...

© Riproduzione Riservata.