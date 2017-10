PAGELLE/ Juventus-Sporting Lisbona: i voti della partita (Champions League girone D - primo tempo)

Pagelle Juventus Sporting Lisbona: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita valida per la terza giornata del girone D di Champions League

18 ottobre 2017 Redazione

Pagelle Juventus Sporting Lisbona, Champions League (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium è in corso la sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2017-18 tra Juventus e Sporting Lisbona, mentre le squadre sono negli spogliatoi per l'intervallo ne approfittiamo per dare qualche voto relativo alla prima frazione di gioco che si è conclusa sul punteggio di 1-1. Dopo un inizio piuttosto equilibrato in cui le due squadre si sono studiate a vicenda, al 12' sono i lusitani a rompere gli indugi e a sbloccare la contesa: guizzo di Bruno Fernandes (6,5) che serve Gelson Martins (6,5), Buffon (6) interviene ma fa carambolare il pallone addosso ad Alex Sandro (5,5) che si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato, la sfera termina così nella porta sbagliata e gli ospiti passano a sorpresa in vantaggio. Arriva la reazione della Vecchia Signora con Mandzukic (6) e Dybala (6) che non hanno fortuna, a mettere le cose a posto ci pensa Pjanic (7) che con una punizione perfetta pareggia i conti, niente da fare per la barriera dello Sporting CP e per Rui Patricio (6). Prima dell'intervallo ci prova Higuain (6) ma Matheiu (7) lo chiude in corner con una gran diagonale, in precedenza Cuadrado (6) non è riuscito a raccogliere il cross di Khedira (6).

VOTO JUVENTUS 6 - I bianconeri subiscono gol al primo affondo serio degli avversari ma trovano il modo di rimettersi in carreggiata.

MIGLIORE JUVENTUS: PJANIC 7 - Il bosniaco torna in campo e fa la differenza annullando lo svantaggio.

PEGGIORE JUVENTUS: ALEX SANDRO 5,5 - Sfortunato protagonista dell'autogol che ha consentito ai lusitani di portarsi momentaneamente in vantaggio.

VOTO SPORTING LISBONA 6,5 - Finora gli uomini di Jorge Jesus stanno tenendo egregiamente testa ai campioni d'Italia rimanendo in vantaggio per quasi 20 minuti.

MIGLIORE SPORTING LISBONA: MATHEIU 7 - Provvidenziale nel chiudere in calcio d'angolo prima Mandzukic e poi Higuain, senza di lui avrebbero con ogni probabilità inquadrato il bersaglio grosso.

PEGGIORE SPORTING LISBONA: BATTAGLIA 5 - Interviene sempre in ritardo e provoca la punizione dalla quale nascerà il gol magistrale di Pjanic. (Stefano Belli)

