Pagelle/ Chelsea Roma: i voti della partita (Champions League girone C - primo tempo)

Pagelle Chelsea Roma: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita di Stamford Bridge valida per la terza giornata del girone C di Champions League

18 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Pagelle Chelsea Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Chelsea e Roma sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul 2 a 1: vediamo insieme le pagelle di questo primo tempo con il migliore e il peggiore di ciascuna squadra. Nonostante il buon avvio di gara degli ospiti, bravi a guadagnare campo ed a schiacciare gli avversari tramite il palleggio, gli inglesi sfruttano le disattenzioni della coppia difensiva Fazio-Juan Jesus portandosi in vantaggio all'11' grazie al tiro dalla distanza di David Luiz, ribadendo in rete un suo tentativo di filtrante respinto malamente proprio dall'ex interista. Al 31' Nainggolan si vede negare il pareggio dal connazionale Courtois ed al 37' Hazard raddoppia per i Blues aiutato dal contropiede di Morata, innescato da un passaggio impreciso di Gonalons per Bruno Peres. Nel finale Kolarov decide di far tutto da solo tenendo a galla i suoi in vista del secondo tempo accorciando le distanze tramite una fucilata sporcata da Christensen al 40', dopo aver lasciato sul posto Azpilicueta e Zappacosta.

CHELSEA ROMA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO CHELSEA (PRIMO TEMPO): 7 Si comporta da grande squadra capitalizzando i pochissimi errori degli avversari. MIGLIORE CHELSEA (PRIMO TEMPO): MORATA 6,5 Probabilmente la sua fede juventina lo ha caricato particolarmente visto che lotta per tutto il campo e contribuisce alla realizzazione del raddoppio. PEGGIORE CHELSEA (PRIMO TEMPO): AZPILICUETA 5 Si lascia cogliere di sorpresa, insieme a Zappacosta, da Kolarov nonostante la sua grande esperienza internazionale.

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 6 Il gioco espresso nel primo tempo lascia abbastanza increduli davanti al risultato effettivo, dovuto quindi ad errori dei singoli. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): KOLAROV 7 Risponde da vero leader realizzando l'eurogoal che maniente in vita i giallorossi. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): JUAN JESUS 5 Voto da condividere con il compagno di reparto Fazio e Gonalons, apre la strada al vantaggio del Chelsea.

© Riproduzione Riservata.