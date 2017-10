Pisa Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pisa Pontedera, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Pisa Pontedera, che viene diretta dall'arbitro Manuel Volpi, si gioca alle ore 16:30 di mercoledì 18 ottobre per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2017-2018. La partita dell'Arena Garibaldi è molto attesa dai tifosi della squadra di casa, che dopo un avvio di campionato a rilento sembrano adesso intravedere la luce. In campionato, nel girone A, il Pisa occupa la quarta posizione. Un piazzamento inaspettato dopo le prime disastrose giornate, che vedevano i toscani in netta difficoltà dopo la retrocessione dal campionato di cadetteria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pisa Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (sia di campionatop che appunto di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Abbandonata la Serie B, i supporter del Pisa sembravano essere destinati ad un campionato di sofferenza in Serie C, salvo poi ritrovare il giusto cammino. Nell'ultimo turno del torneo, disputato nel weekend, il Pisa ha perso due punti importanti nel facile match, sulla carta, contro il Gavorrano. Soltanto uno 0-0 il punteggio rimediato dai padroni di casa del neroazzurri, lo scorso anno allenati da Gennaro Gattuso, attuale tecnico della Primavera del Milan. Un risultato non all'altezza delle aspettative dei tifosi del Pisa, soprattutto dopo il pareggio nel derby contro la Lucchese (1-1 il risultato finale). Per il Pontedera la classifica è molto diversa rispetto a quella del Pisa. Anche i giocatori di mister Maraia stanno faticando, con la prima vittoria in campionato arrivata soltanto questa domenica contro il Piacenza, battuto 3-0.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PONTEDERA

Il Pisa si è inceppato dopo le ottime prestazioni fornite da metà settembre in avanti che hanno reso possibile una fantastica rimonta in classifica. La graduatoria, nonostante i due mezzi passi falsi delle ultime due giornate di campionato, è soddisfacente, con il quarto posto alle spalle di Siena, che sembra avere una marcia in più, il Livorno, secondo, e la sorpresa Olbia, con i sardi che occupano la terza posizione in classifica. Nell'ultimo incontro disputato in casa contro il Gavorrano gli uomini di mister Carmine Gautieri sono scesi in campo con il modulo 4-3-3. In avanti Negro, Masucci e Giannone. A centrocampo Gucher in posizione di regista affiancato da De Vitis e Maltese. In difesa spazio a Birindelli, Lisuzzo, Carillo e Filippini. A difendere i pali della porta del Pisa Petkovic. Davide Mannini e Luca Giannone si contendono la palma di miglior giocatore del Pisa fino a questo momento con due reti segnate a testa.

Il Pontedera ha vinto la sua prima partita proprio questa domenica a sorpresa battendo il Piacenza con un rotondo 3-0. E' stata la giornata delle sorprese per gli appassionati del campionato di Serie C, visto anche il pareggio all'Arena Garibaldi tra Pisa e Gavorrano. Il Pontedera è sceso in campo con il modulo 5-4-1. Linea a cinque di difesa con Calcagni, Frare, Risaliti, Vettori e Gargiulo. A centrocampo Caponi e Spinozzi con Posocco e Corsinelli esterni. In avanti l'unica punta è Pesenti. Succede tutto nella ripresa. Vantaggio firmato al 69' per i padroni di casa dall'ala sinistra Corsinelli. Il raddoppio arriva a dieci minuti dal termine con Risaliti. Quindi, al novantesimo, la terza rete del subentrato Mastrilli. Tutti e tre i giocatori del Pontedera hanno segnato il loro primo gol della stagione, a testimonianza di un pomeriggio straordinario.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Pisa Pontedera, partita valida per la Coppa Italia Serie C 2017-2018 (primo turno), l’agenzia di scommesse Bet365 ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Pisa) vale 1,44; il segno X (pareggio) è quotato 4,00 mentre il segno 2 (vittoria Pontedera) vi permetterebbe di vincere 6,00 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

