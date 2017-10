Probabili Formazioni / Milan Aek Atene: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Milan Aek Atene: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti della partita valida nel 3^ turno del girone D di Europa League 2017-2018.

18 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Aek Atene (LaPresse)

Dopo le burrasche del campionato, il Milan di Montella vuole tornare protagonista di fronte al pubblico di San Siro nel match contro l’Aek Atene, nel terzo turno del girone D di Europa League: appuntamento di fronte al pubblico rossonero alle ore 21.05 di giovedì 19 ottobre 2017. La compagine rossonere approda a questo incontro con l’obiettivo dichiarato di offrire ai propri fan una prestazione convincente e una vittoria che potrebbe già cominciare a mettere in sicurezza il passaggio ai sedicesimi di finale del secondo torneo per club in Europa. Dopo tutto la classifica è favorevole al Diavolo, che si trova in testa al gruppo D a pieni punti e che domani sera affronterà la squadra greca, seconda ma a ben due lunghezze di distacco e reduce dal pareggio rimediato nel turno precedente contro Austria Vienna. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio come i due allenatori e le rispettive squadre si sono preparate a questo incontro analizzando le probabili formazioni del match di Europa League tra Milan e Aek Atene.

MILAN AEK ATENE, INFO STREAMING E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH A SAN SIRO

La sfida tra Milan e Aek Atene sarà visibile in diretta tv in esclusiva per gli abbonati alla tv satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa stagione dell’Europa League. Appuntamento quindi alle ore 21.05 sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Sky Calcio 1 HD (numero 251), con diretta streaming video confermata sull’apertura Sky Go riservata ai soli abbonati al servizio.

LE SCELTE DI MONTELLA

Rispetto all’11 visto in campo sabato scorso contro l’Inter nel Derby della Madonnina, Vincenzo Montella potrebbe confermare qualche nome nel classico 3-5-2 che dovrebbe ormai cominciare a ingranare. Confermata in questo senso la difesa a tre composta da Bonucci e Romagnoli di fronte a Gigio Donnarumma, con Cristian Zapata che potrebbe prendere il posto di Musacchio sulla sinistra. Movimenti maggiori invece a centrocampo con la staffetta tra Biglia e Montolivo in cabina di regia e con Kessie confermato titolare assieme a Ricardo Rodriguez, quest’ultimo sulla fascia mancina. Il reparto poi verrà completato da Abate al posto di Borini e Calhanoglu, che sabato scorso ha scontato la panchina per squalifica in campionato. Probabile turnover anche in attacco: vicino al solito e granitico Suso ora dovrebbe vedere il campo fin dal primo minuto il giovanissimo Patrick Cutrone, che ha già dimostrato di poter fare grandi cose in Europa.

GLI 11 DI JIMENEZ

Per la sfida contro il Milan il tecnico del club greco Jimenez non vuole correre rischi e chiaramente opterà per la formazione titolare concedendo nel contempo spazio a due personaggi ben conosciuti nel campionato italiano come l’ex Verona e Bologna Christodoupoulos e l’ex l’Atalanta e Empoli Livaja. Detto questo appare confermato per la compagine ateniese il solito 4-3-3 che vedrebbe di fronte a Anestis, la coppia di centrali Vranjes (confermato visto il turno di squalifica in campionato) e Cosic, già in campo nel turno precedente contro l’Austria Vienna: sull’esterno invece dovrebbero trovare spazio Bakakis e Galo. Pochi i dubbi anche per il settore centrale, dove ancora una volta le chiavi della cabina di regia verranno affidati a Ajdarevic (in possibile ballottaggio con Galanoupoulos), con Johansson e Mantalos a supporto sull’esterno. In attacco via la tridente con Araujo prima punta e Livaja e Christodoupuolos sulle fasce: possibile un cambio di modulo sul 4-2-1-3 che però non metterebbe in crisi le maglie titolari appena consegnate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN AEK ATENE

Milan (3-5-2): G. Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessiè, Montolivo, Calhanoglu, Rodriguez; Suso, Cutrone. All Montella

AEK Atene: (4-3-3): Anestis; Bakakis, Vranjes, Cosic, Galo; Mantalos, Ajdarevic, Johansson; Christodoulopoulos, Livaja, Araujo. All. Jimenez

