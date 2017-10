Probabili formazioni/ Atalanta Apollon: diretta tv, orario, ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Atalanta Apollon: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli schieramenti in campo per la partita del terzo turno del girone E di Europa League.

18 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Atalanta Apollon (LaPresse)

L’Atalanta di Gasperini torna protagonista in Europa affrontando la compagine cipriota della Apollon nel terzo turno del girone E di Europa League: appuntamento giovedì 19 ottobre alle ore 21.05 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Dea dopo la sofferta sconfitta patita contro la Sampdoria nel precedente turno di campionato, è pronta a dare nuove risposte positive al proprio pubblico contro la compagine di Sofronis Avgousti. Obbiettivo dichiarato dei nerazzurri quello di confermare la propria posizione di capolista nel gruppo E, che ora vede i bergamaschi in testa a 4 punti e ciprioti terzi a quota 2. L’impresa non risulta impossibile sulla carta per i ragazzi di Gasperini, benché molti di questi saranno nuovamente chiamati agli straordinari: stesso problema per l’Apollon visto che contro un avversario come è la Dea la squadra cipriota di certo non vorrà fare brutta figure. Andiamo quindi a vedere come entrambi gli allenatori e le rispettive squadre si sono preparate a questo incontro, andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni del match di Europa League tra Atalanta e Apollon.

ATALANTA APOLLON, INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida tra Atalanta e Apollon valida nel terzo turno di Europa League sarà visibile in diretta tv sia sul satellite che in chiaro: appuntamento alle ore 21.05 sul digitale terrestre sul canale tv8 oltre che su Sky ai canali Sky Sport Mix (numero 106), Sky Sport 3 HD (numero 203) e Sky Calcio 2 HD (numero 252). Diretta streaming video del match garantita a tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go, oltre che sul portale streaming del canale Tv8 all’indirizzo www.http://tv8.it/streaming.html.

LE SCELTE DI GASPERINI

Benchè molti dei giocatori dell’Atalanta finora non si siano quasi mai fermati, anche in casa contro l’Apollon il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare molti titolari nella sua probabile formazione, fatto conto degli indisponibili ovviamente. Nel confermato modulo 3-4-1-2 tra i pali quindi dovremmo rivedere Berisha, con il terzetto formato da Masiello, Caldara e Palomino a difesa dello specchio dato che Toloi rimane ancora out per infortunio. Possibile qualche novità a centrocampo: sulla fascia destra Hateboer dovrebbe lasciare il posto a Castagne, mentre Cristante, De Roon e Freuler si giocano due maglie al centro del reparto, altrimenti completato da Spinazzola. In attacco l’unico nome confermato è quello di Andrea Petagna: con lui non dovrebbe mancare il Papa Gomez, dato che domenica contro la Sampdoria è entrato in campo solo nei minuti finali. L’argentino però potrebbe scontare un piccolo problema al piede, ma pensiamo che il capitano dell’Atalanta possa stringere i denti ed essere in campo dal primo minuto. Sulla trequarti confermato quindi Kurtic, in stafetta con Ilicic, titolare nel precedente turno di campionato.

GLI 11 DI AVGOUSTI

Di fronte a una formazione di valore come è la Dea il tecnico del club cipriota Sofronis Avgousti non può permettersi di sbagliare, a partire dalla probabile formazione da schierare al Mapei Stadium, dove sono attesi tutti i titolari. Per questo motivo il modulo del Apollon, dal solito 4-3-3 potrebbe virare su un prudente 4-1-4-1 a un ancor più coperto 4-5-1 in fase difensiva, con Maglica unico attaccante lasciato in campo. Massima attenzione quindi nei reparti arretrati a cominciare dalla difesa dove dovremmo vedere la coppia Hector Yuste e Angeli (scelta obbligata vista la squalifica di Roberge) di fronte a Bruno Vale tra i pali: spazio per Joao Pedro e Jander nelle fasce. A fare da collegamento tra i reparti ecco Alef: il brasiliano potrebbe anche spostarsi sulla sinistra in caso di reparto a tre, completato poi da Sachetti e Allan. Questo ultimi due nomi sarebbero comunque le prime scelte del tecnico cipriota anche in caso di reparto a 4: con loro ci sarebbero poi Jakolis e Sardinero sugli esterni, sempre che non vengano utilizzati come esterni d’attacco in un spregiudicato tridente, che vedrebbe davanti sempre lo stesso Maglica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANATA APOLLON

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Castagne, Freuler, de Roon, Spinazzola; Kurtic; Papu Gomez, Petagna. All. Gasperini

Apollon (4-1-4-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Hector Yuste, Angeli, Jander; Alef; Jakolis, Esteban Sachetti, Allan, Adrian Sardinero; Maglica. All. Avgousti

