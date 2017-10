Probabili formazioni/ Barcellona-Olympiacos: quote, le ultime novità live (Champions League)

18 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Alle ore 20:45 di questa sera, in quel dello stadio Camp Nou, i padroni di casa del Barcellona ospiteranno l’Olympiacos per il terzo turno dei gironi di Champions League 2017-2018, precisamente il gruppo D. Due vittorie su due per i catalani, che oggi vorranno continuare a fare bottino pieno, mentre la compagine di Atene non ha ancora ottenuto alcun trionfo in questa coppa, e cercherà di fare l’impresa, quasi ai limiti dell’impossibile. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Barcellona-Olympiacos.

QUOTE SCOMMESSE

Prima di addentrarci nel vivo delle probabili formazioni, diamo uno sguardo veloce alle quote, aiutandoci con l’agenzia di scommesse Snai. Barcellona ovviamente grande favorita del match, con il segno 1 dato a 1.06, una quota bassissima, mentre l’eventuale successo ellenico in Spagna paga addirittura 28 volte la nostra puntata. Molto alto anche il segno X, il pareggio, dato a 13.00. Le quote per il gol e il nogol sono rispettivamente di 2.40 e 1.50, mentre l’Under e l’Over, pagano 4.00 e 1.21.

BARCELLONA: OUT JORDI ALBA

Entriamo nel vivo delle probabili formazioni del match, cominciando da quelle dei padroni di casa blaugrana. Diversi grattacapi per il tecnico Valverde, visto che per la sfida di questa sera dovrà rinunciare ad una lunga serie di giocatori, tutti infortunati. Per oggi non ci saranno infatti i soliti Arda Turan, Dembelé e Rafinha, a cui va aggiunto Jordi Alba, fermatosi nelle scorse ore per un problema muscolare. Barcellona in campo con un 4-3-3 con Ter Stegen come al solito a curare la porta, dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Semedo sull’out di destra con Digne sul versante mancino, mentre in mezzo la coppia di centrali composta da Piqué e Umtiti. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Busquets, con Rakitic interno di destra e Iniesta a sinistra. infine il tridente d’attacco, dove Luis Suarez sarà la boa centrale, spalleggiato ai fianchi da Messi e Gomes.

OLYMPIACOS: 4-2-3-1 PER LEMONIS

Per provare a tornare in Grecia con almeno un punto in tasca, il coach Lemonis si affiderà ad un 4-2-3-1: maggiore densità a centrocampo, per poi sfruttare il gioco sulle fasce. La prima punta sarà Djurdjevic, che ha riposato contro il Panionios in campionato. Sulle linea dei trequartisti, invece, dovrebbe vedersi Fourtounis nella classica posizione da 10, con Marin sulla fascia sinistra e Carcela-Gonzalez sul versante destro. A centrocampo toccherà alla coppia Romao-Zdjelar provare a contenere le iniziative della controparte catalana, mentre la difesa sarà composta dai due centrali Nikolaou ed Engels, con Elabdellaoui a fare su e giù sulla corsia di destra, e Koutris sulla fascia mancina. In porta andrà Potro.

IL TABELLINO

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Digne; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suárez, Gomes. All: Valverde.

A disp: Cillessen, Paulinho, Deulofeu, Mascherano, Roberto, Suarez D., Alcacer

Indisponibili: Arda Turan, Dembelé, Rafinha, Jordi Alba

Squalificati: -

Olympiacos (4-2-3-1): Proto; Elabdellaoui, Nikolaou, Engels, Koutris; Romao, Zdjelar; Carcela-González, Fortounis, Marin; Djurdjevic. All: Lemonis

A disp: Kapino, Botía, Vukovic, Odjidja-Ofoe, Tachtsidis, Pardo, Gillet.

Indisponibili: -

Squalificati: -

