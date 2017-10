Probabili formazioni/ Chelsea Roma: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Chelsea Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella terza giornata del girone C della Champions League

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Chelsea Roma, Champions League (Foto LaPresse)

Chelsea Roma è l’importante sfida di Stamford Bridge per la terza giornata del girone C in Champions League 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 18 ottobre. Il Chelsea arriva a questa partita a punteggio pieno, avendo battuto il Qarabag e poi l’Atletico Madrid in trasferta; sono invece 4 i punti della Roma, che con i Colchoneros ha pareggiato all’Olimpico. Il girone di ferro potrebbe diventare una grande opportunità per i giallorossi, che però hanno bisogno di fare risultato a Londra e sperare anche di vincere in casa tra due settimane, quando questa partita si ripeterà a campi invertiti. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro calciatori sul terreno di gioco, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Chelsea Roma.

QUOTE E SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Chelsea Roma le seguenti quote: il segno 1 per la vittoria interna del Chelsea vale 1,60; il segno X che identifica il pareggio è quotato 3,90 mentre il segno 2 che dovete giocare per la vittoria della Roma vi farebbe guadagnare 5,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ROMA

I DUBBI DI CONTE

Il Chelsea è in emergenza: si è fermato anche Victor Moses nella nefasta sconfitta di Selhurst Park contro il Crystal Palace, e allora mettere in campo la formazione anti-Roma diventa più complicato. Il punto fermo dovrebbe essere il modulo, con la difesa a tre: da valutare però se a centrocampo si vedrà David Luiz, spostato avanti a fare coppia con Bakayoko, o se invece il brasiliano sarà confermato al centro della linea arretrata, con uno tra Azpilicueta e Christensen a supporto e la conferma di capitan Gary Cahill. A proposito del centrocampo, Fabregas scalpita per una maglia da titolare ma, per l’appunto, se la gioca con i due di cui sopra; a destra per sostituire Moses c’è Zappacosta che giocherebbe nel suo ruolo naturale, ma lo stesso Azpilicueta potrebbe essere avanzato e allargato per tornare a fare il laterale. Dall’altra parte conferma per Marcos Alonso; nel tridente avanzato Willian favorito su Pedro, Eden Hazard sarà chiaramente l’altro esterno (partendo largo a sinistra) e come punta centrale giocherà Batshuayi, vale a dire il sostituto naturale di Morata e giocatore in grado di fare male alla difesa della Roma con la sua fisicità e le sue qualità.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

La buona notizia è che Strootman ed El Shaarawy ce la fanno, quella cattiva è che Manolas è l’ennesimo infortunato di questo inizio stagione e salterà anche la partita di ritorno. Dunque Eusebio Di Francesco si affida a Fazio, uno dei più positivi nella sconfitta contro il Napoli; l’argentino giocherà al fianco di Juan Jesus, mentre Florenzi potrebbe e dovrebbe essere restituito al ruolo di terzino sinistro con El Shaarawy che va a ricomporre il tridente offensivo con Perotti ed Edin Dzeko. Va quindi verso la panchina Bruno Peres; sulla sinistra altri straordinari per Kolarov, che torna a giocare contro un Chelsea che negli ultimi anni è stato suo avversario in Premier League e che dunque conosce bene. A centrocampo il recupero di Strootman è importante, perchè consente a Di Francesco di allungare la coperta: la mediana sarà composta dalla vecchia guardia, con l’olandese a occuparsi del centrosinistra e Nainggolan dall’altro lato del campo, mentre De Rossi - che deve riscattare un errore decisivo commesso sabato sera - comanderà il reparto facendo da regista e frangiflutti a protezione della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ROMA

CHELSEA (3-4-3): 13 Courtois; 28 Azpilicueta, 30 David Luiz, 24 G. Cahill; 21 Zappacosta, 14 T. Bakayoko, 4 Fabregas, 3 Marcos Alonso; 22 Willian, 23 Batshuayi, 10 E. Hazard

A disposizione: 1 Caballero, 2 Rudiger, 27 Christensen, 36 K. Scott, 11 Pedro, 17 C. Musonda, 9 Morata

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: -

Indisponibili: Victor Moses, Drinkwater, Kanté

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Manolas, Emerson P, Defrel, Schick

© Riproduzione Riservata.