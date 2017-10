Probabili formazioni/ Juventus Sporting Lisbona: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che giocano per la terza giornata del girone D di Champions League

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Sporting Lisbona, Champions League (Foto LaPresse)

Juventus Sporting Lisbona si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 18 ottobre: partita importante all’Allianz Stadium nella terza giornata del girone D di Champions League 2017-2018. Le due squadre al momento inseguono il Barcellona: entrambe hanno battuto l’Olympiacos, la differenza reti nel girone (potrebbe contare) sorride però ai portoghesi che sono riusciti a limitare a uno 0-1 la sconfitta contro il Barcellona (in casa). Si gioca a Torino, dunque la Juventus non può sbagliare anche per riprendersi da un calo in campionato che l’ha portata a -5 dalla vetta. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, andiamo a studiare le possibili scelte dei due allenatori analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Sporting Lisbona.

QUOTE E SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Juventus Sporting Lisbona le seguenti quote: il segno 1 per la vittoria interna della Juventus vale 1,33; il segno X che identifica il pareggio è quotato 5,00 mentre il segno 2 che dovete giocare per la vittoria dello Sporting Lisbona vi farebbe guadagnare 9,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA

I DUBBI DI ALLEGRI

Reduce dalla sconfitta contro la Lazio, Massimiliano Allegri sa di dover dare risposte importanti e per questo motivo torna a giocare con la formazione tipo: ci sono comunque alcuni ballottaggi aperti, che riguardano più che altro la condizione di alcuni giocatori. Al centro della difesa sarà uno tra Rugani e Benatia ad affiancare Chiellini; a destra si va verso la soluzione di Sturaro terzino destro, il ligure sta prendendo confidenza con il ruolo e al momento rappresenta l’unica soluzione europea possibile. Ovviamente a sinistra torna Alex Sandro; in mezzo al campo Pjanic dovrebbe tornare a disposizione ed essere in campo dal primo minuto, il bosniaco manderà in panchina non solo Khedira ma anche Bentancur, con Matuidi che invece dovrebbe essere confermato. Punto di domanda aperto su Mandzukic: il croato sarà in campo se al 100%, in caso contrario spazio a Douglas Costa che sta crescendo ma continua a dare la sensazione di essere più efficace a sinistra. Dall’altra parte si va verso una maglia da titolare per Cuadrado; si rivede dal primo minuto Dybala che arriva da due rigori decisivi sbagliati consecutivamente, anche Higuain però deve farsi perdonare un errore clamoroso nella partita contro la Lazio.

LE SCELTE DI JORGE JESUS

Nello Sporting Lisbona Jorge Jesus deve fare a meno di Seydou Doumbia, non al meglio; recupera invece Fabio Coentrao, tornato in Portogallo dopo l’esperienza con il Real Madrid. Solitamente i portoghesi si sistemano con il 4-4-2: davanti a Rui Patricio sono Coates e Mathieu, entrambi centrali esperti, a formare la coppia che guida la difesa con Piccini a destra e Coentrao a sinistra (in assenza del’ex blanco, spazio a Jonathan Silva). Nel reparto di mezzo agiscono Battaglia e William Carvalho; a destra troviamo un Gelson Martins che sta crescendo tantissimo ed è sempre più importante per questa squadra, dall’altra parte Acuna che Sampaoli ha eletto a titolare nell’Argentina che con grande brivido ha centrato la qualificazione ai Mondiali. Sulla trequarti, di fatto in appoggio alla prima punta, l’ex di Novara, Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes; senza Doumbia l’attacco dello Sporting dovrebbe essere affidato all’olandese Bas Dost, grande fisico e capacità di segnare tanti gol. Fuori dai giochi anche Alan Ruiz, che era rientrato in campo ma si è dovuto fermare per un infortunio agli adduttori e dunque non sarà della partita; come possibile rincalzo a partita in corso occhio all’esterno sinistro Bruno César che può fare staffetta con l’argentino Acuna.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 27 Sturaro, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 15 Barzagli, 4 Benatia, 6 Khedira, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Lichtsteiner, De Sciglio, Howedes, Marchisio, Pjaca

SPORTING LISBONA (4-4-1-1): 1 Rui Patricio; 92 Piccini, 4 Coates, 22 Mathieu, 5 Fabio Coentrao; 77 Gelson Martins, 16 Battaglia, 14 William Carvalho, 9 Acuna; 8 Bruno Fernandes; 28 Dost

A disposizione: 18 Salin, 55 T. Figueiredo, 3 Jonathan Silva, 25 R. Petrovic, 45 Medeiros, 11 Bruno César, 17 Podence

Allenatore: Jorge Jesus

Squalificati: -

Indisponibili: Alan Ruiz, S. Doumbia

