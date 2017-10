Probabili formazioni/ Nizza Lazio: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Nizza Lazio: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti in campo per la partita del 3^ turno del girone K di Europa League 2017-2018.

18 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Nizza Lazio (LaPresse)

La sfida tra Nizza e Lazio andrà in scena giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 19.00 presso l’Allianz Riviera e sarà valida per il terzo turno del girone K dell’Europa League 2017-2018. Primo scontro diretto quindi per la compagine di Mister Inzaghi, che di fronte si troverà la squadra rossonera approdata al secondo torneo per club sul continente dopo essere stata sbattuta fuori dalla Champions League dal Napoli di Sarri. Ovviamente il match si annuncia caldissimo visto che in palio vi è la testa del gruppo K: entrambe le formazioni infatti scenderanno in campo in questo terzo turno dalla prima piazza della lista a pieni punti. Andiamo quindi ora a vedere come entrambi gli allenatori si sono preparati a questo incontro, andando ad analizzare nel dettaglio le scelte fatte per le probabili formazioni di Nizza-Lazio.

NIZZA LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida di Europa League tra Nizza e Lazio sarà visibile in diretta tv in esclusiva sulla tv satellitare di Sky: appuntamento quindi alle ore 19.00 ai canali Sky Sport 1 HD (numero 201), Sky Calcio 1 HD (numero 251) e Sky Calcio 4 HD (numero 254). Diretta streaming video della partita all’Allianz Riviera garantita per tutti gli abbonati al servizio tramite l’app Sky Go.

LE SCELTE DI FAVRE

Di fronte al proprio pubblico e dopo la sconfitta rimediata anche in campionato, il Nizza e il suo tecnico Lucien Favre non possono sbagliare domani sera contro la Lazio. Al via quindi la formazione rossonera titolare con il gradito ritorno di fronte a parte del pubblico italiano di Mario Balotelli, punta d’attacco nel classico 4-4-2 assieme all’altro bomber del club francese Alassane Plea. Alle spalle due due attaccanti sarà la coppia Seri-Koziello a dirige il gioco con il duo Saint Maximin e Lees Melou a coprire le fasce, nonostante siano chiamati a fare un doppio lavoro essendo già stati titolari nel turno precedente di Ligue 1 contro il Montpellier. Poche le novità anche in difesa: tra i pali non mancherà Yoan Cardinale con davanti al numero 30 la coppia di centrali Le Marchand e Dante. Toccherà poi a Jallet e Souquet a coprire l’esterno come già hanno ben fatto nella precedente turno in Europa League contro il Vitesse.

GLI 11 DI INZAGHI

Se Favre pare non avere intenzione di optare per un piccolo turnover, tale mossa verrà effettuata invece da Simone Inzaghi che ha necessità di far riposare alcuni dei suoi titolari dopo il faticoso incontro con la Juventus. il tecnico biancoceleste poi potrebbe essere spinto anche dalla volontà di testare la resistenza della sua squadra anche senza alcuni titolarissimi di questa prima parte della stagione, tra cui Ciro Immobile (match winner contro i bianconeri) e Luis Alberto. Non rinunciando quindi al solito 3-5-2 in attacco per la Lazio dovremmo vedere Caicedo in coppia con Nani, al suo esordio in campo da titolare. In cabina di regia probabile una staffetta tra Di Gennaro e Parolo, con il secondo eventualmente in campo da titolare al fianco destro del mediano classe 1988, in coppia con Murgia: sulle fasce dovremmo vedere di nuovo confermati dal primo minuto sia Lulic che Marusic. Qualche cambiamento per la squadra biancoceleste atteso anche nel reparto difensivo, dove probabilmente De Vrij si accomoderà in panchina: di fronte a Strakosha (sempre più titolare) il terzetto sarà composto da Patric e Radu sulle fasce, con Luiz Felipe al centro.

LE PROBABILI FORMAZIONI NIZZA LAZIO

Nizza (4-4-2): Cardinale; Souquet, Le Marchand, Dante,Jallet; Saint-Maximin,Seri, Koziello, Lees-Melou; Plea, Balotelli. All. Favre

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lulic; Nani, Caicedo. All. Inzaghi

© Riproduzione Riservata.