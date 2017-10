Pronostici Champions League/ Quote e le scommesse sulle partite. In campo anche Roma e Juventus (3^ turno)

Pronostici Champions League: le quote e le scommesse delle partite dei gironi A, B, C e D valide nel 3^ turno del massimo torneo europeo, oggi 18 ottobre 2017. Ci sono Roma e Juventus.

18 ottobre 2017 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

La Champions League torna protagonista oggi mercoledì 18 ottobre 2017, con il terzo turno della fase a gironi, che vedrà in campo oggi anche due club italiani ovvero Roma e Juventus. Prima però di esaminare quote e scommesse dei match previsti, andiamo a fare il punto su cosa prevede il calendario per la serata di oggi, ricordando che saranno impegnati 4 gironi ovvero A, B, C e D. La serata di oggi verrà inaugurata dalla partita tra Qarabag e Atletico Madrid alle ore 18.00 mentre gli altri 7 match avranno inizio alle ore 20.45 e saranno: Barcellona-Olympiacos, Juventus-Sporting, Chelsea-Roma, Bayern Monaco-Celtic, Anderlecht-Paris Saint Germain, Benfica-Manchester United e Cska Mosca-Basilea. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio partita per partita i pronostici stilati dalla nostra redazione in vista del terzo turno della fase a gironi della Champions League 2017-2018.

PRONOSTICI QARABAG ATLETICO MADRID

Benchè la formazione biancorossa approdi a questo turno di Champions League, con qualche defezione importante e soprattutto un terribile bilancio in graduatoria, gli spagnoli hanno il favore del pronostico nella sfida in terra azera. Non dimentichiamo poi che se i madrileni sono terzi, il Qarabag è fanalino di code del gruppo con 0 punti a statistica.

PRONOSTICO ANDERLECHT PSG

Di fronte al match al Costant Vanden bStock Stadium non ci sono dubbi nel concedere alla compagine parigina il favore del pronostico: nonostante qualche infortunio importante, il club di Emery ha dalla sua blasone, livello tecnico della rosa, stato di forma e poi la classifica. Sarà quindi una sfida terribile per i belgi, ultimi classifica e con ben poche speranze di vittoria questa sera.

PRONOSTICO BARCELLONA OLYMPIACOS

Nonostante le assenze di Dembele e Rafinha, il club blaugrana di fronte al caloroso pubblico di casa del Camp Nou non dovrebbe aver problemi a superare la squadra greca, ultima in graduatoria. Dopo tutto la partita di oggi è un’occasione preziosa per il Barcellona per confermare la sua prima posizione in classifica, complice lo sconto diretto a metà classifica che coinvolgerà Juventus e Sporting e senza dubbio Valverde non si farà sfuggire questa opportunità.

PRONOSTICO BAYERN MONACO CELTIC

Nonostante il cambio di panchina, questa sera il club tedesco di Heynckes, sfruttando anche il fattore campo non dovrebbe avere grossi problemi a superare la compagine scozzese, anche se vanno fatte alcune precisazioni. Entrambi i club sono infatti a metà classifica del girone B con pari punti, e il Celtic arriva a Monaco con uno stato di forma migliore a confronto: se la vittoria del Bayern non è a rischio senza dubbio non sarà una partita facile all'Allianz Arena.

PRONOSTICO BENFICA MANCHESTER UNITED

Nonostante le continue e grave defezioni in rosa, questa sera la compagine di Jose Mourinho, pur nella trasferta portoghese, è favorita alla vittoria in questo turno di Champion League. I Red Devils dopo tutto approdano in casa del Benfica da capolisti nel girone A a pieni punti, mentre gli avversari sono ultimi a 0 punti e con appena una rete messa finora a segno.

PRONOSTICO CHELSEA ROMA

Sfida aperta all’Etihad Stadium tra Chelsea e Roma: entrambi i tecnici dopo tutto registrano alcune assenze di peso alla viglia di questo terzo turno e son ben motivati a portare al successo la propria squadra in uno scontro diretto che potrebbe valere la testa del girone alla fine di questa fase. Va poi ricordato che i blues ritornano in campo dopo due sconfitte di fila registrate in campionato, mentre la Roma alle spalle un solo insuccesso, per altro ben poco meritato visto la qualità della prestazione messa in campo dai giallorossi.

PRONOSTICO CSKA MOSCA BASILEA

Complice anche i fattore campo, quesa sera i moscoviti paiono favoriti nel match contro la squadra rossoblu, anche se il successo corsaro a sorpresa dei rossocrociati non è così da escludere. Numeri alla mano infatti entrambe le squadre hanno numeri sullo stato di forma non incoraggianti e piuttosto simili: a ciò si aggiunge poi che Basilea e Cska Mosca sono a pari punti in classifica, con una vittoria e una sconfitta finora registrate a testa.

PRONOSTICO JUVENTUS SPORTING

Forte del fattore campo, la Juventus di Allegri rimane la favorita d’obbligo nel match contro i lusitani dello Sporting, benché alcuni dati ci possano raccontare di un match quanto mai complesso. Non dimentichiamo infatti che i bianconeri hanno registrato una brusca frenata anche in campionato, con un pari e una sconfitta maturate negli ultimi due match disputati: a ciò aggiungiamo che le due formazioni sono a pari punti nella graduatoria del girone D. La Vecchia Signora però ha davvero tanta voglia di tornare a stupire il prprio pubblico e il valore della rosa di Allegri appare superiore a quella lusitana.

