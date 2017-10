Qarabag Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Qarabag Atletico Madrid, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata della Champions League, girone C

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Qarabag Atletico Madrid, Champions League (Foto LaPresse)

Qarabag Atletico Madrid, che sarà diretta dall'arbitro francese Ruddy Buquet, è in programma alle ore 18 di mercoledì 18 ottobre e vale per la terza giornata nel girone C della Champions League 2017-2018. Per il Qarabag Agdam le speranze di qualificazione erano appese ad un filo fin dal giorno del sorteggio, che lo ha messo di fronte a tre corazzate come il Chelsea, la Roma e l'Atletico Madrid appunto. La compagine azera aveva perso la gara d'esordio in maniera netta contro il Chelsea (con un punteggio tennistico di 6-0), per poi ospitare la Roma fra le mura amiche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Qaragab Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento: appuntamento nello specifico su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, con diretta streaming video disponibile attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play. Non perdete inoltre la possibilità di assistere ad highlights e azioni salienti in tempo reale con Diretta Champions League, in onda su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.

IL CONTESTO

Con i giallo-rossi gli azeri se la sono giocata a viso aperto, rispondendo colpo su colpo e perdendo di misura senza demeritare. Ecco perché la squadra allenata dal Cholo Diego Simeone non dovrà sentirsi già i tre punti in tasca, ma dovrà conquistarli sul campo dello stadio olimpico di Baku mercoledì 17 ottobre alle ore 18.00. La sconfitta casalinga contro il Chelsea, che aveva fatto seguito al pareggio esterno a Roma, ha messo i colchoneros con le spalle al muro: sei punti contro il Qarabag Agdam prima dello scontro diretto e decisivo in casa contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI QARABAG ATLETICO MADRID

La squadra azera, messa in campo dal tecnico Gurban Gurbanov, utilizzerà il modulo di gioco 3-4-3, che in fase di non possesso diventerebbe un 5-4-1 con lo schiacciamento delle ali di centrocampo sulla linea dei difensori e delle ali d'attacco sulla linea dei centrocampisti. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Shakhruddin Makhammadaliev, un classe 1994 davvero molto promettente, sostenuto dal lavoro dei tre difensori centrali che saranno Abbas Huseynov sul centro-destra, Jakub Rzezniczak nel mezzo ed Elvin Yunuszade sul centro-sinistra. A centrocampo sulla fascia destra ci sarà Elshan Abdullaev, mentre sul versante opposto giocherà l'haitiano Wilde-Donald Guerrier. I due centrocampisti centrali saranno Rahid Amirguliev e Joshgun Diniyev, il giusto mix fra esperienza e gioventù. In attacco si proporranno, senza dimenticare di dare una mano ai compagni in fase difensiva, l'ala destra Tarik Elyounoussi, probabilmente il miglior talento che la rosa azera annovera, e l'ala sinistra Ramil Sheydaev. In attacco giocherà la punta centrale Pedro Henrique Konzen, da anni in giro per l'Europa dopo gli esordi nel Caxias.

L'Atletico Madrid, che nel fine settimana ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Barcellona, dovrebbe utilizzare quella che è la formazione ideale per il Cholo Simeone. Il modulo sarà ovviamente il 4-4-2, ormai collaudato e in grado di mettere in difficoltà anche le squadre più blasonate. Il portiere titolare sarà Jan Oblak, mentre i suoi protettori saranno il terzino destro Juanfran, il primo difensore centrale Stefan Savic, il secondo difensore centrale Diego Godin e il terzino sinistro Filipe Luis. A centrocampo i due interni saranno Koke e il capitano Gabi, mentre sulle fasce si prodigheranno Saul Niguez, nuovo fenomeno della Spagna di Lopetegui, a destra e Yannick Ferreira-Carrasco a sinistra. Infine la formazione bianco-rossa potrà contare sull'apporto delle due punte centrali, che saranno Angel Correa e Antoine Griezmann.

LA CHIAVE TATTICA

Il copione della partita avrà un leitmotiv ben definito, ovvero l'Atletico che attaccherà e il Qarabag che cercherà di chiudere gli spazi per agire in contropiede. Senza dubbio gli spagnoli possono vantare diverse bocche di fuoco, e alla lunga questa disparità potrebbe fare la differenza. I calci piazzati sono un'arma letale, una delle più utilizzate dall'Atletico di Madrid, dunque il Qarabag Agdam dovrà disputare una partite perfetta per sperare di ottenere il primo punto in questa edizione della Champions League.

QUOTE E PRONOSTICO

Anche le agenzie di scommesse non hanno dubbi su quale sarà l'andamento della gara. La vittoria interna del Qarabag è data dall'agenzia Paddy Power a quota 15, il pareggio a quota 6.25 e la vittoria esterna dell'Atletico Madrid vi permetterebbe di guadagnare 1.19 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.