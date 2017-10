Ravenna Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siena Pro Piacenza: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per il primo turno della Coppa Italia Serie C

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Ravenna Reggiana, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Ravenna Reggiana, partita diretta dall'arbitro Alessandro Meleleo, vale per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 18 di mercoledì 18 ottobre. Nessuna delle due sta attraversando un periodo di forma brillante in campionato. Il Ravenna è alla sua terza sconfitta consecutiva dopo il ko rimediato in casa nell'ultima giornata di Serie C contro il Feralpisalò (0-1 per gli ospiti il risultato finale). Una crisi che sembra non finire mai per la squadra ravennate, che rischia seriamente di finire invischiata nella lotta per i play out. Non esattamente quanto ci si aspettava alla vigilia della nuova stagione dalla squadra, le cui ambizioni erano per un posto a metà classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ravenna Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (dunque di Coppa Italia ma anche del campionato), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Al momento, il Ravenna occupa la quattordicesima posizione a quota 9 punti. L'ultima vittoria è datata al 1 ottobre, quando i romagnoli espugnarono il campo del Fano per 1-0. Fu quella la seconda vittoria consecutiva dopo aver battuto sempre di misura, stavolta in casa, il Modena (1-0 il risultato finale) a fine settembre. Poi il buio totale. La Reggiana non ha fatto di meglio, anzi. In classifica ha un punto in meno (8) rispetto al Ravenna, ed occupa la posizione numero 15. Il Gubbio, sedicesimo, prima squadra in zona play out ad oggi, ha gli stessi punti della squadra di Reggio Emilia. Una stagione molto diversa rispetto a quella precedente per la Reggiana, che ambiva ad una posizione di vertice nella classifica del girone B. Tutto è cambiato nel giro di pochi mesi. Il tempo a disposizione del mister c'è ancora ma non sembra ci sia quella determinazione che aveva accompagnato la squadra per tutta la passata stagione, portandola a raggiungere importanti traguardi.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA REGGIANA

Il Ravenna ha perso domenica scorsa la terza partita consecutiva, rimediando l'1-0 casalingo contro il Feralpisalò. Il clima che si respira in casa ravennate inizia a farsi pesante. Mister Mauro Antonioli nella partita persa in casa nella nona giornata di campionato ha schierato i suoi uomini con il modulo 3-5-2. In porta Venturi. Difesa a tre con Ronchi, Ierardi e Lelj. A centrocampo, in mezzo, Papa Severini e Cenci, mentre sugli esterni Magrini a destra e Venturini a sinistra. In attacco la coppia centrale offensiva è composta da Maistrello e Samb. Fin qui, i giocatori migliori del Ravenna sono stati il senegalese Falou Samb, autore di 3 gol e Salvatore Papa, con il centrocampista italiano a segno due volte in nove partite disputate. Il Ravenna è una delle formazioni più giovani del torneo, con molti calciatori in rosa che ancora non hanno compiuto 20 anni. L'età media si aggira tra i 21-22 anni ed i giocatori più esperti, Papa e Lelji, hanno rispettivamente 27 e 32 anni.

La Reggiana vuole reagire ad un inizio di campionato da incubo per lei. Nelle ultime cinque partite ha raccolto soltanto quattro punti, ma la vittoria casalinga contro il Vicenza di due settimane fa potrebbe aver riacceso gli animi in quel di Reggio. L'avversario, il Ravenna, non è una formazione impossibile da battere, anzi, considerando anche il periodo di forma che attraversa. In campionato, è arrivata la quarta sconfitta nelle prime 8 partite disputate. Stavolta fatale la trasferta di Mestre, dove la Reggiana è stata superata di misura (1-0 il risultato finale). Dal 1 ottobre, siede sulla panchina dei granata il tecnico Max La Rosa. Nell'ultima partita, l'allenatore ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-3-1-2. In porta Facchin. Difesa a quattro con Ghiringhelli, Spanò, Bastrini e Manfrin. A centrocampo Riverola, Bobb e Bovo. In attacco la coppia Napoli-Altinier con Carlini trequartista centrale. Cesarini è il miglior realizzatore con due gol nelle 8 partite disputate. Ancora difficoltà per il bomber Altinier, a segno soltanto in un'occasione.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Ravenna Reggiana, partita valida per la Coppa Italia Serie C 2017-2018 (primo turno), l’agenzia di scommesse Bet365 ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Ravenna) vale 2,62; il segno X (pareggio) è quotato 3,30 mentre il segno 2 (vittoria Reggiana) vi permetterebbe di vincere 2,30 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.