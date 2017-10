Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C, D (3^ giornata)

Risultati Champions League: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per i gironi A, B, C, e D. Mercoledì 18 ottobre in programma la terza giornata

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Si torna a giocare nella Champions League 2017-2018: mercoledì 18 ottobre si conclude la terza giornata della fase a gironi, e tra due settimane il calendario prevede queste stesse partite con inversione di campo, ormai tradizione consolidata nel torneo internazionale. Quali sono le sfide che ci attendono oggi? Si parte con Qarabag-Atletico Madrid (ore 18) per il girone C; alle ore 20:45 avremo invece Benfica-Manchester United e Cska Mosca-Basilea (girone A), Anderlecht-Psg e Bayern Monaco-Celtic (girone B), Chelsea-Roma (girone C), Juventus Sporting Lisbona e Barcellona-Olympiacos (girone D).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, LE ITALIANE

Le due italiane sono reduci da una vittoria nell’ultimo turno di Champions League e cercano conferme: gli impegni tuttavia sono ben differenti. Per la Juventus una partita casalinga e tutto sommato agevole contro lo Sporting Lisbona, anche se bisognerà provare a rimediare psicologicamente al brutto ko interno di campionato, arrivato con una rimonta subita dalla Lazio e un rigore sbagliato all’ultimo secondo. Massimiliano Allegri si aspetta sei punti contro i portoghesi, perchè il girone di Champions League va superato in scioltezza senza tirarselo dietro fino a dicembre. Diverso il discorso per la Roma, che va a Stamford Bridge contro un Chelsea a punteggio pieno: i Blues a oggi rappresentano il grande spauracchio del gruppo, perdere qui ci sta ma i giallorossi vogliono sfruttare l’onda lunga della vittoria in Azerbaijan e tenere così a distanza l’Atletico Madrid, che dovrà anche rimediare alla sconfitta interna ed è deluso dal pareggio contro il Barcellona, con gol subito nel finale.

A PUNTEGGIO PIENO

Del Chelsea abbiamo detto; Manchester United, Psg e Barcellona sono le altre squadre che dopo due giornate sono a punteggio pieno e navigano dunque verso un agevole passaggio del turno. Per i Red Devils girone agevole: oggi sulla carta la partita più difficile di tutto, ma è anche vero che il Benfica ha perso le prime due ed è ben lontano dalla forma di qualche anno fa, quando erano arrivate due finali consecutive di Europa League. Paris Saint Germain e Barcellona sono in una situazione simile: entrambe hanno già battuto - in casa - la seconda forza del girone (rispettivamente Bayern Monaco e Juventus) e adesso possono gestire questa situazione, sapendo di essere nettamente superiori alla concorrenza. Di fatto francesi e spagnoli si sono già messi nella situazione di potersi permettere un pareggio in casa delle altre big per vincere il girone; tuttavia attenzione, perchè le prossime partite potrebbero riservare comunque sorprese. Per quanto riguarda il Bayern Monaco, questa sera l’esordio europeo (per la seconda volta) di Jupp Heynckes.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 20:45 Benfica-Manchester United

ore 20:45 Cska Mosca-Basilea

CLASSIFICA: Manchester United 6, Basilea 3, Cska Mosca 3, Benfica 0

GIRONE B

ore 20:45 Anderlecht-Psg

ore 20:45 Bayern Monaco-Celtic

CLASSIFICA: Psg 6, Bayern Monaco 3, Celtic 3, Anderlecht 0

GIRONE C

ore 18:00 Qarabag-Atletico Madrid

ore 20:45 Chelsea-Roma

CLASSIFICA: Chelsea 6, Roma 4, Atletico Madrid 1, Qarabag 0

GIRONE D

ore 20:45 Barcellona-Olympiacos

ore 20:45 Juventus-Sporting Lisbona

CLASSIFICA: Barcellona 6, Sporting Lisbona 3, Juventus 3, Olympiacos 0

