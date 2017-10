Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta live score, primo turno e sedicesimi (oggi 18 ottobre 2017)

Risultati Coppa Italia Serie C diretta live score: primo turno e sedicesimi di finale (oggi 18 ottobre 2017). Di scena oggi le sfide della Coppa Italia delle Serie C: le partite in programma

18 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Risultati Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Dopo la fase a gironi della scorsa estate, torna la Coppa Italia Serie C, la coppa nazionale rivolta ovviamente alle squadre che militano nel terzo campionato per importanza d’Italia. Prosegue oggi la fase a eliminatoria diretta, che si distinguerà in due programmi differenti: da una parte il primo turno, a cui partecipano le dieci squadre che hanno vinto i rispettivi gironi, e dall’altra i sedicesimi di finale, a cui accedono le 27 squadre ammesse di diritto. Andiamo quindi a vedere insieme le cinque gare che si giocheranno nelle prossime ore.

IL PROGRAMMA DELA COPPA ITALIA SERIE C

Eccoci con le sfide in programma quest’oggi, a partire da quelle riguardanti il Primo Turno. Questa fase è iniziata nella giornata di ieri, con il derby pugliese fra il Bisceglie e la Virtus Francavilla. Oggi, invece, di scena quattro partite, a cominciare dall’anticipo delle ore 16:30 fra il Pisa e il Pontedera in programma all’Anconetani: chi vince questo match affronterà la Lucchese ai sedicesimi di finale il prossimo 22 novembre. Alle ore 18:00, in quel del Benelli di Ravenna, di scena la gara fra gli omonimi padroni di casa e la Reggiana, derby emiliano-romagnolo: la vincente affronterà ai sedicesimi i toscani del Prato. Spazio quindi alla partita delle ore 18:30, quella dello stadio Pietro Barbetti di Gubbio fra gli umbri e la Sambenedettese: ad attendere una delle due squadre, la Casertana. Infine, per il programma del Primo Turno, la partita forse più interessante, quella dell’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo fra l’Albinoleffe e il Monza, prossime avversarie della Pro Piacenza. Per i sedicesimi di finale, invece, di scena la sfida Vicenza-Pordenone, con calcio di inizio al Menti alle ore 18:30 di questa sera.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, PRIMO TURNO E SEDICESIMI

16:30 Pisa-Pontedra

18:00 Ravenna-Reggiana

18:30 Gubbio Sambenedettese

18:30 Vicenza-Pordenone

20:00 Albinoleffe-Monza

