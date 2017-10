Risultati Serie D/ Classifica aggiornata, live score, gironi A B D: anticipi (oggi 18 ottobre 2017)

Risultati Serie D classifica aggiornata, live score, gironi A B D: anticipi (oggi 18 ottobre 2017). Torna il quarto campionato di calcio d’Italia, con gli anticipi di tre giorni

18 ottobre 2017 Davide Giancristofaro

Un pallone da calcio - LaPresse

E’ già tempo del campionato di Serie D. Dopo che negli scorsi giorni si è giocato l’ottavo turno, a partire da questa sera si terrà la nona giornata, con gli anticipi in programma. In campo, precisamente, le squadre dei gironi A, B e D. Ricordiamo brevemente che la Serie D, quarto campionato di calcio d’Italia, il primo per importanza fra i non professionisti, è caratterizzata da una serie di squadre che sono suddivise in nove differenti macro gironi, ognuno costituiti da quei club che si trovano in zone geografiche limitrofe, di modo da abbattere i costi delle trasferte. Andiamo quindi a vedere il programma dei tre gironi in questione.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE A

Cominciamo, come detto, dal Girone A, che scenderà in campo totalmente quest’oggi. Tutte le partite si giocheranno alle ore 15:00, ad eccezione del posticipo delle 18:00. Il Gozzano e la Caronnese comandano il gruppo con 20 punti ottenuti nelle scorse otto giornate e quest’oggi giocheranno entrambe fra le mura domestiche: il Gozzano ospiterà il Varese (undicesimo a quota 10), mentre la compagine di Caronno se la vedrà in casa contro il Pavia, 13esima a nove punti. L’Oltrepovoghera, terzo a quota 17, affronterà invece il Bra, sesto a quota 14, e sfida senza dubbio molto interessante dal punto di vista della classifica. Più semplice invece l’impegno della Pro Sesto, quarta a 16, che ospiterà nel monzese l’USD Castellazzo, penultimo con solo tre lunghezze. L’Inveruno, quinto, giocherà in casa dell’Olginatese, trasferta non ostica, mentre il Borgosesia, settimo a 14, giocherà sul campo dell’Arconatese. Sfida di metà classifica quella fra Como e Chieri, rispettivamente ottava e decima forza del girone, mentre la Folgore Caratese, giocherà a Carate contro la Casale. A chiudere il programma del Gruppo, Varesina-Borgaro Torinese e la trasferta del Seregno che giocherà in casa del Derthona.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE B

Proseguiamo quindi con il Girone B, per cui tutte le partite si giocheranno con fischio di inizio alle ore 15:00, ad eccezione dei due posticipi delle 18 e delle 20. Situazione un po’ complessa in questo gruppo visto che alcune squadre hanno già disputato otto match, mentre altre sono ferme a 7. Andiamo quindi a vedere il programma, con la capolista Rezzato, prima a 17, che giocherà in trasferta contro il Ciserano, 13esimo a 8 lunghezze. L’altra capolista, la Darfo di Boario, giocherà invece in casa della Bustese, 12esima a 8 punti. Bella la sfida fra la terza in graduatoria, il Ciliverghe Mazzano (16 punti sin qui ottenuti), e la Pergolettese, squadra che occupa la settima posizione, con 14 punti conquistati. Altro match di cartello è quello della Pro Patria, quarto a 15 lunghezze, che giocherà in trasferta contro la Virtus Bergamo Alzanoseriate, sesta anch’essa a quota 15. Il Pontisola, altra formazione a 15, ospiterà invece il Crema (nono a 10 punti), mentre il Caravaggio, ottavo a quota 12, se la vedrà fra le mura domestiche contro la Grumellese. A completare il programma del Girone B, le sfide Scanzorosciate-Lecco, Trento-Levico Terme e Lumezzane-Romanese. Riposa il Dro.

IL PROGRAMMA DEL GIRONE D

Chiudiamo le sfide della Serie D di oggi, con le partite valevoli per il Girone D, per cui si disputerà la nona giornata e che si terranno tutte alle ore 15:00, tranne il posticipo delle 18:00. Comanda Villabiagio, che guarda tutti dall’alto a quota 18 punti, e che giocherà quest’oggi in casa del Castelvetro, terz’ultimo a quota 4 punti. La Fiorenzuola, seconda a 17, se la vedrà fra le mura domestiche contro la Sanmaurese, 14esima a quota 8, mentre il Lentigione, altra formazione a 17 punti, verrà ospitato dalla Correggese, fanalino di coda a quota 4. La Sangiovannese, quarta a quota 17, giocherà fuori casa contro la Pianese, undicesima a 10 punti, mentre l’Aquila di Montevarchi (16 punti), se la vedrà fra le mura di casa contro l’Imolese, che invece si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 13 punti sin qui ottenuti. Passiamo quindi a due sfide in terra romagnola: Rimini-Vigor Carpaneto e Romagna Centro contro Tuttocuoio. A completamento del turno odierno, Sasso Marconi-Forlì, Vivo Altotevere-Colligiana e infine Trestina-Mezzolara.

RISULTATI SERIE D E CLASSIFICHE

Girone A

15:00 ASD Varesina-Borgaro Torinese

15:00 ASDC Gozzano-Varese

15:00 Arconatese-Borgosesia

15:00 Bra-OltrepoVoghera

15:00 Caronnese-Pavia

15:00 Como-ASD Calcio Chieri 1955

15:00 Derthona-Seregno

15:00 Folgore Caratese-AS Casale

15:00 Olginatese-Inveruno

18:00 Pro Sesto-USD Castellazzo

Classifica: ASDC Gozzano 20, Caronnese 20, OltrepoVoghera 17, Pro Sesto 16, Inveruno 14, Bra 14, Borgosesia 14, Como 14, Folgore Caratese 13, ASD Calcio Chieri 12, Varese 10, AS Casale 9, Pavia 9, Borgaro Torinese 8, ASD Varesina 8, Seregno 6, Arconatese 5, Olginatese 4, USD Castellazzo 3, Derthona 2

Girone B

15:00 Caravaggio-Grumellese

15:00 Ciserano-Rezzato

15:00 Lumezzane-Romanese

15:00 Scanzorosciate-Lecco

15:00 Trento-Levico Terme

15:00 US Bustese-Darfo Boario

15:00 Virtus Bergamo Alzanoseriate-Pro Patria

18:00 Pergolettese-Ciliverghe Mazzano

20:00 Pontisola-Crema

Classifica: Rezzato 17, Darfo Boario 17, Ciliverghe Mazzano 16, Pro Patria 15, Pontisola 15, Virtus Bergamo Alzanoseriate 15, Pergolettese 14, Caravaggio 12, Crema 10, Lecco 10, Levico Terme 9, US Bustese 8, Ciserano 8, Dro 7, Trento 7, Grumellese 6, Scanzorosciate 5, Romanese 4, Lumezzane 2

Girone D

15:00 Aquila Montevarchi-Imolese Calcio

15:00 Castelvetro-Villabiagio

15:00 Correggese-Lentigione

15:00 Fiorenzuola-Sanmaurese

15:00 Pianese-Sangiovannese

15:00 Rimini-Vigor Carpaneto

15:00 Romagna Centro-Tuttocuoio

15:00 Sasso Marconi-Forli

15:00 Trestina-Mezzolara

18:00 Vivi Altotevere Sansepolcro-Colligiana

Classifica: Villabiagio 18, Fiorenzuola 17, Lentigione 17, Sangiovannese 17, Aquila Montevarchi 16, Rimini 15, Romagna Centro 13, Imolese Calcio 13, Sasso Marconi 13, Forli 12, Pianese 10, Colligiana 10, Vivi Altotevere Sansepolcro 9, Sanmaurese 8, Tuttocuoio 8, Vigor Carpaneto 7, Trestina 7, Castelvetro 4, Mezzolara 4, Correggese 4

