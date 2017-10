Vicenza Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Pordenone: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C

18 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Vicenza Pordenone, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Vicenza Pordenone sarà diretta dall'arbitro Davide Curti; alle ore 18:30 di mercoledì 18 ottobre si gioca per una partita che è valida come anticipo della Coppa Italia Serie C 2017-2018, turno che per il resto andrà in scena a fine novembre. Entrambe le formazioni fanno parte del girone B di Serie C. Dopo le prime nove giornate di campionato il Pordenone è in testa alla classifica del gruppo con 19 punti. Insieme a lei ci sono anche i calciatori marchigiani della Sambenedettese. Il Vicenza insegue in sesta posizione. Il ritardo dei vicentini non è però grande, poiché vi sono soltanto 4 punti di differenza tra le due squadre. Ottimo avvio di stagione per entrambe le squadre, che si affrontano dopo aver perso complessivamente soltanto una partita (il Pordenone fin qui non ha mai perso in campionato). Il Pordenone è anche la squadra migliore del girone B per reti segnate. Con sedici gol fatti la formazione friulana detiene il record di miglior attacco. Il torneo è comunque ancora molto lungo, con le sorprese che possono essere dietro l'angolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Vicenza Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (sia campionato che Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PORDENONE

Nell'ultima giornata del campionato di Serie C, girone B, il Vicenza ha pareggiato in trasferta sul campo della rivelazione Fermana per 0-0. Un pareggio che consente ai vicentini di continuare a sperare nella corsa per il titolo, mentre per la neopromossa squadra allenata da mister Destro è l'ennesima partita senza vittoria dopo un avvio di stagione fantastico, tanto da rendere i canarini la sorpresa dell'intera Serie C. Sul campo della Fermana, l'allenatore del Vicenza Alberto Colombo ha schierato i suoi uomini con il modulo 4-3-3. In avanti punta centrale Ferrari supportato dagli esterni Giacomelli e De Giorgo. A centrocampo spazio a Romizi, Tassi e Alimi. In difesa, linea a quattro con Bianchi, Milesi, Crescenzi e Giraudo. In porta l'estremo difensore Valentini. Ad oggi, il miglior marcatore del Vicenza è l'ala sinistra De Giorgio, autore di tre gol in otto partite disputate. A quota 2 reti stagionali troviamo anche l'ex bomber del Milan Primavera Gianmario Comi.

Nella nona giornata di campionato disputata nel weekend gli uomini di mister Colucci non sono andate oltre l'1-1 sul campo dell'Albinoleffe. Allo stadio Fratelli d'Italia i friulani sono incappati nel quarto pareggio su nove partite disputate, mantenendo comunque l'imbattibilità. Ad oggi il Pordenone è l'unica squadra a non aver mai perso nel girone B del campionato di Serie C. Nelle ultime cinque partite disputate comunque il trend non è dei migliori, avendo vinto soltanto 2 volte e pareggiato tre, per un totale di punti complessivo di 8 punti. Nell'ultima trasferta disputata, mister Colucci ha schierato i suoi ragazzi con il modulo 4-3-3. L'Albinoleffe è passato in vantaggio al decimo minuto con il gol di Kouko. Pordenone che ha risposto pochi secondi prima del fischio del primo tempo con il gol dell'attaccante centrale Gerardi, alla sua quarta rete stagionale. Il Pordenone, oltre a Gerardi, in attacco aveva Magnaghi e Ciurria. A centrocampo Burrai, Misuraca e Lulli. In difesa, linea a quattro con Formiconi, Stefani, Bassoli e De Agostini. In porta Perilli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Vicenza Pordenone, partita valida per la Coppa Italia Serie C 2017-2018 (sedicesimi di finale), l’agenzia di scommesse Bet365 ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Vicenza) vale 2,25; il segno X (pareggio) è quotato 3,20 mentre il segno 2 (vittoria Pordenone) vi permetterebbe di vincere 2,80 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

