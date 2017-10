Video/ Apoel Borussia Dotmund (1-1): highlights e gol della partita (Champions League girone H)

Video Apoel Borussia Dortmund (risultato finale 1-1): highlights e i gol della partita valida nel 3^ turno del girone H di Champions League 2017-2018.

18 ottobre 2017 Federico Giuliani

Video Apoel Borussia Dortmund (LaPresse)

Un pareggio amaro per il Borussia Dortmund, che viene fermato sull’1-1 dal sorprendente Apoel. Con questo risultato i tedeschi sono quasi eliminati dalla Champions League, avendo un solo punto contro i 7 collezionati da Real Madrid e Tottenham. Succede tutto nella ripresa, quando l’Apoel trova il clamoroso vantaggio al 61’. Burki sbaglia il rinvio e regala il pallone a Ebecilio con un passaggio rasoterra. Il trequartista dei locali rientra su Bartra e calcia in porta; Burki non riesce a trattenere e Poté – subentrato nel primo tempo a De Camargo – spinge in rete il facile l’1-0 in favore ciprioti. Il vantaggio dell’Apoel dura appena 5’ perché al 66’ ci pensa Sokratis Papastathopoulos a rimettere tutto in equilibrio con un colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo. La gara è divertente fin dalle prime battute di gioco, quando Yarmolenko e Pulisic si fanno notare dalle parti di Waterman, costretto poi a uscire in seguito a un infortunio alla spalla. Al 15’ si vedono anche i padroni di casa, con una girata di De Camargo fuori di poco.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa, oltre ai gol, assistiamo alla traversa colpita da Kagawa al 68’: il giapponese scarica un tiro violento che si infrange sul montante dopo la decisiva respinta di Guidino. Al 77’ Aloneftis semina il panico sulla sinistra ma il suo traversone attraversa l’area piccola senza trovare la pronta deviazione di Poté. In pieno recupero Zahid svirgola in area tedesca mentre all’ultimo secondo Aubameyang si vede respingere da Guidino un colpo di testa che poteva valere i tre punti. Il portiere dell’Apoel si salva anche grazie all’aiuto del palo. Sul proseguo dell’azione Bartra non riesce a calciare da pochi passi dalla linea di porta.

CLICCA QUI PER IL VIDEO APOEL BORUSSIA DORTMUND (1-1) HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.