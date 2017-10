Video/ Lipsia Porto (3-2): highlights e gol della partita (Champions League girone G)

Video Lipsia Porto (risultato finale 3-2): gli highlights e i gol della partita valida per il terzo turno del girone G della Champions League 2017-2018.

18 ottobre 2017 Umberto Tessier

Video Lipsia Porto (LaPresse)

Prima sfida assoluta in europa tra Lipsia e Porto. le due squadre sono appaiate in classifica con appena un punto nel girone. Partita divertente nella prima frazione, a Lipsia si assiste al festival del gol. I padroni di casa passano con Orban. Keita calcia dal limite ma José Sá non trattiene ed Orban è lesto a ribadire in rete. Arriva il pareggio del Porto al 19'. Su una rimessa laterale arriva la doppia sponda con la sfera che arriva ad Aboubakar: controllo e tiro da dentro l'area che non lascia scampo al portiere avversario. La reazione del Lipsia non si fa attendere. Sabitzer in area calcia a botta sicura ma trova il salvataggio di Marcano.

IL RILANCIO DEI LUSITANI

Il Porto si fa riaffaccia in avanti con Danilo che prova a sorprendere Gulácsi, ma il portiere ungherese blocca tutto. Passa di nuovo in vantaggio il Lipsia. Sabitzer, verticalizza per Forsberg: la difesa del Porto sbaglia il fuorigioco e lascia tutto solo lo svedese, pallone sul secondo palo e nuovo in vantaggio per i tedeschi. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi che il Porto subisce il tris. Marcano tocca male e spalanca la porta ad Augustin: l'attaccante si trova davanti a José Sá e non sbaglia. Al 45' Telles, dalla bandierina, trova Herrera: sponda di testa che trova Marcano. Il difensore spagnolo si allunga in spaccata e la mette dentro. Nella seconda frazione saranno tante le occasioni per il Lipsia che non la chiude ma riesce a portare a casa il risultato. Una vittoria davvero importante per i tedeschi che ora sono attesi dalla sfida di ritorno ad Oporto a novembre,

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIPSIA PORTO (3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.