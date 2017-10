Video/ Manchester City Napoli (2-1): highlights e gol della partita (Champions League girone F)

Video Manchester City Napoli (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita che si è giocata all'Etihad Stadium per la terza giornata del girone F della Champions League

18 ottobre 2017 Redazione

Video Manchester City Napoli, Champions League (Foto LaPresse)

Terza vittoria in tre gare per il Manchester City nella fase a gironi di Champions League 2017-18: dopo aver battuto Feyenoord e Shakhtar Donetsk, la squadra di Guardiola detta legge anche contro il Napoli che in Italia domina ma in Europa non riesce a ingranare, i partenopei ora sono terzi nella classifica del gruppo F, dietro anche alla compagine ucraina che ha battuto i campioni d'Olanda ancora fermi a quota zero. Seconda sconfitta in trasferta nel torneo per club più importante organizzato dalla UEFA, gli uomini di Sarri sbagliano l'approccio alla gara e regalano mezz'ora agli avversari che vanno a segno per due volte con Sterling e Gabriel Jesus con David Silva e De Bruyne che invece falliscono l'appuntamento con il tris. Nella ripresa la partita assume un volto completamente diverso e al triplice fischio i partenopei devono solamente mangiarsi le mani per il rigore sbagliato da Mertens a pochi minuti dall'intervallo, senza il black-out della prima frazione il match sarebbe stato ancora più equilibrato e incerto. Le statistiche premiano ovviamente i Citizens (anche se dopo il primo tempo il divario era decisamente più ampio) con il 55% di possesso palla, l'84% di precisione nei passaggi, 7 conclusione in porta (agli uomini di Guardiola serve più freddezza in zona tiro) e 5 calci d'angolo. Il Napoli ha inquadrato la porta di Ederson per 4 volte, la maggior parte delle quali nella ripresa.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il centravanti del Napoli, Dries Mertens, è intervenuto ai microfoni di Canale 5: "Nella prima mezz'ora abbiamo giocato male, solamente sullo 0-2 siamo tornati a esprimerci sui nostri livelli. C'è molta più rabbia che rimpianto, io ho sbagliato il rigore che ci avrebbe consentito di pareggiare, a questi livelli non puoi permetterti neanche il minimo errore. Sul secondo rigore Diawara voleva buttarlo a tutti i costi e gliel'ho lasciato fare, sembrava molto sicuro di sé e in effetti ha avuto ragione. Ormai è andata, adesso penseremo soltanto all'Inter". Le parole di Pep Guardiola ai microfoni di Canale 5: "Mi aspettavo che il Napoli ci avrebbe messi in difficoltà, la partita si è sviluppata esattamente come mi immaginavo, da parte nostra abbiamo cercato di pressare molto alto cercando di inibire le iniziative degli avversari. Sono molto orgoglioso della prestazione dei miei giocatori, in più di un'occasione ci è mancato l'ultimo passaggio per chiudere la gara già nel primo tempo, si tratta senz'altro di una grandissima vittoria contro un avversario di valore. Oggi avevamo di fronte a noi il Napoli, non un gruppo di ragazzini della parrocchia, poi non è che possiamo fare 7 gol a partita, non funziona così a questi livelli". Ai microfoni di Canale 5 l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Non so cosa sia successo nella prima mezz'ora, in campo eravamo posizionati bene e non abbiamo mantenuto le distanze concedendo troppi spazi a una squadra che in campo aperto è devastante, prendere gol dopo 9 minuti è stato pesantissimo. Ci siamo svegliati solamente poco prima dell'intervallo sbagliando un rigore e sfiorando il pari nella ripresa, ci sono comunque aspetti positivi che sarebbe sbagliato trascurare, paradossalmente l'errore di Mertens dal dischetto ci ha dato la scossa che ci serviva. Nel secondo tempo la squadra si è comportata bene, giocare contro il Manchester City non è mai facile, men che meno quando ti trovi in svantaggio, avere messo in difficoltà una delle migliori squadre europee è comunque tanta roba. Insigne ha lamentato un dolore all'adduttore che andava aumentando, quindi per precauzione ha chiesto giustamente il cambio ma non dovrebbe essere niente di grave".

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY-NAPOLI

© Riproduzione Riservata.