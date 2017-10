Video/ Monaco Besiktas (1-2): highlights e gol della partita (Champions League girone G)

Video Monaco Besiktas (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita valida per il terzo turno del girone E della Champions League 2017-2018.

18 ottobre 2017 - agg. 18 ottobre 2017, 9.53 Umberto Tessier

Video Monaco Besiktas (LaPresse)

Il Besiktas si presenta a Monaco a punteggio pieno, la squadra di casa deve vincere per accendere le speranze qualificazione. Nel primo tempo fioccano le occasioni tra le due compagini ma il 30' è quello cruciale. Arriva il goal del Monaco. Accelerazione di Keita, controllo e tiro di Falcao che batte da pochi passi Fabri. Al 32' arriva l'immediato pareggio del Besiktas. Quaresma mette in area un cross perfetto per il colpo di testa di Tosun, Jemerson sbaglia la copertura e Subatic viene battuto. La prima frazione termina in parità. Inizia la seconda frazione e il Monaco affonda. Arriva il nuovo vantaggio del Besiktas. Palo di Arslan, sulla ribattuta arriva Tosun che non sbaglia. La squadra di casa prova in tutti i modi a riequilibrare la partita ma non riesce a pungere.

IL SECONDO TEMPO

L'arbitro manda tutti negli spogliatoi ed esplode la festa della compagine turca Monaco che ha perso molto dopo aver smantellato la squadra approdata in semifinale di Champions League nella passata stagione. Con questa vittoria il Besiktas vola in testa al girone a punteggio pieno. Nove su nove per i turchi che hanno quasi blindato la prima posizione. Il Monaco è invece fanalino di coda insieme al Porto con appena un punto e tanti rimpianti per una gara che poteva affrontare molto meglio. La gara di ritorno in Turchia è l'ultimissima possibilità per il Monaco di non dire addio alla Champions League. La squadra vista stasera però non promette nulla di buono.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONACO BESIKTAS (1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.