Video/ Real Madrid Tottenham (1-1): highlights e gol della partita (Champions League girone H)

18 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Real Madrid Tottenham (LaPresse)

Al Santiago Bernabeu il Tottenham ottiene un ottimo pareggio per 1 a 1 sul campo del Real Madrid. Succede praticamente tutto nel primo tempo con un grande avvio di gara per gli spagnoli che colpiscono il palo in apertura con Cristiano Ronaldo di testa già al 4'. Tuttavia, gli inglesi impiegano una ventina di minuti a caricarsi e, al 28', si portano pure in vantaggio con l'autorete di Varane, propiziata dal cross di Aurier e dallo spunto di Kane. Gli ospiti falliscono la chance del raddoppio lasciando così spazio al ritorno dei padroni di casa, ostinati nel raggiungere il pareggio al 43' con il calcio di rigore trasformato da Ronaldo e concesso per fallo di Aurier su Kroos. Il secondo tempo vive di due fasi simili al copione della frazione precedente: nella prima il Real cerca il sorpasso con scarsi risultati con Isco e nuovamente CR7 mentre, nella seconda, Kane, D.Sanchez ed Eriksen mettono i brividi al pubblico madrileno. Il punto conquistato colloca le due compagini a quota 7 nel gruppo H.

LE STATISTICHE DEL MATCH

Analizzando le statistiche della serata emerge come il Real Madrid abbia fondamentalmente dominato la partita sul Tottenham almeno nei numeri a cominciare dal possesso palla favorevole con il 61%, supportato pure da una maggiore precisione nei passaggio, 90% con 578 su 644 completati contro l'81% con 262 su 324 riusciti, oltre ad aver recuperato più palloni, 36 a 34.

Infine, dal punto di vista disciplinare, gli Spurs sono stati più fallosi con 16 falli commessi a 12 e l'arbitro polacco Szymon Marciniak ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo rispettivamente Ronaldo da un lato, Aurier dall'altro.

