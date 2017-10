Atalanta Apollon/ Streaming video e diretta Tv8: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Apollon: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata del girone E di Europa League

19 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Apollon, Europa League (Foto LaPresse)

Atalanta Apollon sarà diretta dall’arbitro bulgaro Georgi Kabakov; alle ore 21:05 di giovedì 19 ottobre il Mapei Stadium di Reggio Emilia, stadio casalingo della Dea per le partite internazionali, ospita la gara valida per la terza giornata del girone E di Europa League 2017-2018. Una partita che per l’Atalanta è importante e potrebbe sancire una qualificazione anticipata, anche se magari non aritmetica: al momento gli orobici occupano il primo posto del girone con 4 punti, davanti alle due favorite della vigilia (Everton e Lione) che si sfidano nel doppio incrocio da qui a fine mese.

ATALANTA APOLLON, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Apollon sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro per tutti, su Tv8 ma sarà come sempre disponibile anche sulla televisione satellitare a pagamento: appuntamento dunque per tutti gli abbonati sul canale Sky Sport 3 o su Sky Calcio 2 (il codice d'acquisto per i non abbonati al pacchetto Calcio è 408104), con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Inoltre su Sky Super Calcio va in onda il programma Diretta Gol Europa League, che propone in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto, l’Atalanta è a sorpresa in testa al girone E: dopo aver schiantato l’Everton all’esordio, la Dea è andata a pareggiare una difficile partita sul campo del Lione, semifinalista della passata stagione. Non avendo le due big ancora vinto, l’occasione di spiccare il volo verso i sedicesimi di Europa League è ghiottissima per Gian Piero Gasperini, che però arriva dal pesante ko di Genova (contro la Sampdoria) e dunque deve risollevarsi psicologicamente. In più, l’Apollon Limassol va rispettato: partito con scarso favore nei pronostici, il club cipriota è stato in grado di imporre il pareggio a Lione ed Everton, e al momento rimane in piena corsa per il passaggio del turno. Sarà dunque una partita intensa e combattuta, perchè la vittoria sarebbe importante per entrambe le squadre che non lasceranno nulla di intentato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA APOLLON

Non dovrebbe esserci troppo turnover da parte di Gasperini, che in questo primo scorcio di stagione ha sì ruotato qualche giocatore ma sempre mantenendo un chiaro scheletro nella sua formazione tipo. Scheletro che sarà confermato anche questa sera, a partire dal portiere Berisha e dalla linea difensiva composta da Andrea Masiello, Caldara e Palomino che sostituisce l’infortunato Toloi. A centrocampo dovrebbe rimanere fuori uno tra De Roon e Cristante (con la conferma di Freuler) per permettere a Kurtic di riprendersi il suo posto sulla trequarti, andando a supportare Petagna e Alejandro Gomez (il Papu, non al meglio, potrebbe essere rimpiazzato da Orsolini o da Ilicic, con uno schema che preveda un solo attaccante di riferimento). Sulle corsie laterali Spinazzola è quasi sicuro del posto, a destra invece possibile staffetta con Castagne pronto a rilevare Hateboer.

L’Apollon di Sofronis Avgousti può giocare con due o tre moduli di riferimento; quello che cambia sostanzialmente è la posizione di Alef, una mezzala che può agire anche sulla trequarti. Nel 4-2-3-1 il numero 95 dei ciprioti farebbe coppia con Sachetti nella cerniera mediana a protezione della difesa; se il modulo fosse invece il 4-1-4-1, ecco che Alef avanzerebbe il suo raggio di azione affiancando Alex da Silva e giocando alle spalle di Maglica, favorito come prima punta. Ad ogni modo, schemi a parte, resta l’impostazione della squadra: due esterni che allargano il gioco (sono Jakolis e Sardinero) e una costante pressione sui portatori di palla avversari, con due linee che giocano comunque compatte. Dovrà essere brava la difesa a non schiacciarsi troppo sul portiere Bruno Vale: Yuste e Angeli comandano il reparto arretrato, sugli esterni invece ci sono Joao Pedro e Jander.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per Atalanta Apollon ci raccontano di come la Dea sia largamente favorita, almeno per quanto riguarda la Snai: il segno 1 per la vittoria degli orobici vale 1,27 contro la quota di 11,00 che accompagna il segno 2 - identificante la vittoria dell’Apollon. Per il pareggio dovete giocare il segno X, con il quale portereste a casa 5,50 volte la somma giocata.

