Austria Vienna Rijeka/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

19 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Austria Vienna Rijeka, Europa League (Foto LaPresse)

Austria Vienna Rijeka, partita diretta dall’arbitro svizzero Sandro Scharer, si gioca alle ore 21:05 di giovedì ottobre: siamo nel girone D di Europa League 2017-2018 e nella terza giornata della prima fase questa due squadre lottano per non rimanere tagliate fuori dalla corsa ai sedicesimi. Finora per entrambe le cose sono andate male: entrambe hanno perso contro il Milan, la differenza è che i viola lo hanno fatto in casa e con un largo divario ma, se non altro, sono andati a prendersi un pareggio sul campo dell’Aek Atene, squadra contro cui il Rijeka ha perso a domicilio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Austria Vienna Rijeka non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video; tuttavia c’è una possibilità di seguirla per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento, perchè su Sky Super Calcio va in onda il programma Diretta Gol Europa League, che propone in tempo reale le azioni salienti da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO

Al momento Austria Vienna e Rijeka si trovano a inseguire una qualificazione ai sedicesimi di Europa League, ma entrambe hanno degli argomenti che possono schierare in favore di un loro recupero. Intanto il fatto che l’Aek Atene (4 punti) giocherà a San Siro e dunque potrebbe frenare bruscamente la sua corsa, in più l’Austria Vienna ha comunque fatto risultato in Grecia e questo potrebbe aver sparigliato le carte. Il Rijeka come detto non ha ancora centrato punti, ma ha destato un’ottima sensazione sul campo del Milan. La squadra croata però rischia di pagare a caro prezzo il gol subito all’ultimo secondo da Cutrone: pareggiare al Meazza avrebbe significato dare tutta un’altra conformazione al girone, ora invece bisognerà necessariamente fare punti all’Ernst Happel Stadion e poi vincere in Croazia, così da avere l’occasione di sorprendere l’Aek e prendersi la qualificazione al prossimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA VIENNA RIJEKA

Squassato dagli infortuni, l’Austria Vienna di Thorsten Fink ha perso pesantemente sul campo della capolista Sturm Graz e faticherà a mandare in campo una formazione credibile: in porta per esempio deve giocare Patrick Pentz, che nelle gerarchie dell’allenatore sarebbe il terzo; difesa con Gluhakovic e Martschinko che dovrebbero essere i favoriti sulle corsie laterali, mentre in mezzo giocano Serbest e Kadiri Mohammed che di fatto sono rimasti gli unici centrali a disposizione. Capitan Holzhauser - ha ereditato la fascia da Almer, ai box probabilmente per tutto il resto del 2017 - sarà lo schermo che giocherà a protezione della difesa, con Tajouri e Felipe Pires (espulso domenica) che agiranno sulle corsie laterali avendo in Prokop e Alhassan i due trequartisti in posizione centrale. Come prima punta Friesenbichler prende il posto di Monschein, almeno questa dovrebbe essere l’idea di Fink per la partita di questa sera.

Matjaz Kek si fida della squadra che ha giocato a San Siro sfiorando la vittoria, e non dovrebbe cambiare: a ben guardare l’unica modifica nel 4-4-2 visto a fine settembre potrebbe riguardare Maxwell Acosty, che in Italia abbiamo visto a lungo e che potrebbe giocare al fianco di Pavicic nel tandem d’attacco. Questo porterebbe in ogni caso alla conferma di Kvrzic sulla fascia destra, dall’altra parte spazio al brasiliano Héber che è stato uno dei più positivi pur nella sconfitta rimediata nel finale. A centrocampo giocano in due, a protezione del reparto arretrato: Bradaric è squalificato, quindi spazio a Mate Males che farà coppia con Misic. In difesa Josip Elez, in gol contro il Milan, comanderà il reparto con al fianco Zuparic (entrambi hanno giocato nel nostro Paese), sulle corsie laterali ci saranno Vesovic e Zuta. In porta gioca Sluga, altra vecchia conoscenza del nostro calcio (è stato nella Primavera della Juventus).

QUOTE E PRONOSTICO

C’è grande equilibrio nel pronostico per Austria Vienna Rijeka: in particolare la Snai assegna due quote piuttosto simili per le vittorie delle due squadre. Il segno 1 che premia i padroni di casa vale 2,70 mentre il segno 2 per l’affermazione esterna del Rijeka è quotato 2,65; sostanzialmente non c’è una squadra davvero favorita, nonostante questo la quota più alta sull’esito della partita è prevista per il segno X del pareggio, e vi permetterebbe di vincere 3,25 volte la somma giocata.

