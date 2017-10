Dinamo Kiev Young Boys/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Dinamo Kiev Young Boys info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League (girone B)

19 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Dinamo Kiev-Young Boys - LaPresse, repertorio

Dinamo Kiev Young Boys, diretta dall'arbitro finlandese Mattias Gestranius, si gioca questa sera giovedì 19 ottobre alle ore 21.05 italiane per la terza giornata del girone B di Europa League 2017-2018. La classifica del gruppo parla chiaro: la Dinamo Kiev è a punteggio pieno con 6 punti e un netto vantaggio su tutte le inseguitrici, a partire proprio dal Young Boys che ha 2 punti avendo pareggiato entrambe le partite finora giocate, poi ecco Partizan e Skenderbeu con 1 punto, frutto naturalmente di pareggi con gli svizzeri e sconfitte con gli ucraini.

Approfittando anche dal fattore campo la Dinamo Kiev cercherà naturalmente la terza vittoria, che consentirebbe ai padroni di casa di chiudere un perfetto girone d’andata e porrebbe già un’ipoteca non solo sulla qualificazione ai sedicesimi di finale ma anche sul primato nel girone. Lo Young Boys invece dovrà combattere per ottenere la seconda piazza e naturalmente tornare da Kiev con un risultato utile potrebbe essere fondamentale per le ambizioni della formazione elvetica in questa Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dinamo Kiev Young Boys non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia tutti gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento potranno seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Super Calcio (numero 2016) mostra azioni salienti e gol, in tempo reale, da tutti i campi collegati con possibilità di attivarlo anche su PC, tablet e smartphone in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV YOUNG BOYS

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Dinamo Kiev Young Boys, i padroni di casa dovrebbero proporre un modulo 4-2-3-1, ma con ancora diversi dubbi riguardo agli interpreti. In difesa puntiamo sul portiere Koval e sulla linea a quattro che da destra a sinistra potrebbe prevedere Morozyuk, Pantic, Kadar e Pivaric, dal centrocampo in su cominciano i dubbi ma proviamo a ipotizzare una mediana con il capitano Sydorchuk e Shepelev, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Gusev, Buyalsky e Garmash alle spalle della punta centrale che dovrebbe essere Kravets, che nell’ultima partita di campionato è entrato dalla panchina e ha segnato. Per lo Young Boys invece si può prevedere un modulo 4-4-2 con Von Ballmoos in porta protetto da una retroguardia con Mbabu terzino destro, Von Bergen e Nuhu coppia centrale, Lotomba a sinistra. A centrocampo si può ipotizzare Moumi Ngamaleu esterno destro, centrali Sanogo e Sow, a sinistra Fassnacht. Infine la coppia d’attacco, dove i titolari potrebbero essere Assalé e Nsame.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l'agenzia di scommesse sportive Snai, i favori del pronostico per questa partita di Europa League vanno tutti alla squadra di casa: abbiamo infatti una quota di 1,70 per il segno 1 che identifica la vittoria della Dinamo Kiev, mentre in caso di affermazione esterna degli svizzeri (segno 2) la vincita sarebbe di 4,75 volte la somma messa sul piatto. Per il pareggio (segno X) la quota è di 3,90.

© Riproduzione Riservata.