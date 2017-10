Everton Lione/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Everton Lione info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League valida per il girone E

19 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Everton Lione, Europa League (Foto LaPresse)

Everton Lione, diretta dall'arbitro olandese Bas Nijhuis, si gioca questa sera giovedì 19 ottobre alle ore 21.05 italiane per la terza giornata del girone E di Europa League 2017-2018. La classifica del gruppo parla chiaro: Everton e Lione erano in teoria le due formazioni più quotate, ma non avevano fatto i conti con una straordinaria Atalanta che ha battuto in modo netto gli inglesi e ha imposto il pareggio ai francesi in casa loro. Se si aggiunge che Everton e Lione non sono nemmeno riuscite a battere l’Apollon Limassol (un pareggio per entrambe contro i ciprioti) ecco che il Lione ha 2 punti, pari merito con l’Apollon, mentre l’Everton è ultimo con un solo punto.

Ecco perché la sfida di questa sera a Goodison Park, unitamente al ritorno fra due settimane a Lione - visto che come al solito il ritorno dei gironi comincia dalla sfida a campi invertiti tra chi si affronta alla terza giornata -, sarà uno spartiacque decisivo per la stagione europea di Everton e Lione. Pareggiare potrebbe servire a poco, dunque dovremmo vedere due squadre protese a cercare la vittoria, in particolare l’Everton che in classifica è dietro e che deve sfruttare il fattore campo: per gli inglesi un punticino, con la prospettiva di dovere andare poi a Lione, non servirebbe a granché, mentre tutto sommato potrebbe essere già più utile ai francesi, che in ogni caso non possono neanche loro fare troppi calcoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Everton Lione verrà trasmessa in diretta tv come evento singolo su Sky Calcio 3 (canale numero 253); inoltre, tutti gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento potranno seguire anche il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Super Calcio (numero 2016) mostra azioni salienti e gol, in tempo reale, da tutti i campi collegati con possibilità di attivarlo anche su PC, tablet e smartphone in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON LIONE

Parlando delle probabili formazioni di Everton Lione, bisogna notare per prima cosa l’alto numero di giocatori assenti nell’Everton, che dovrà infatti fare a meno di Ross Barkley, Michael Keane, James McCarthy, Seamus Coleman e Phil Jagielka. L’allenatore Ronald Koeman dovrà dunque fare di necessità virtù, impostando la squadra con un modulo 4-2-3-1 che dovrebbe essere imperniato naturalmente sud Wayne Rooney con Gylfi Sigurdsson a supporto nei panni del trequartista centrale e con ruolo importante in mediana invece per il franceseMorgan Schneiderlin. Decisamente migliore da questo punto di vista la situazione per Bruno Genesio, allenatore del Lione: anche in questo caso probabile modulo 4-2-3-1, con Nabil Fekir trequartista e Mariano Diaz che potrebbe essere il favorito come punta centrale, mentre in difesa l’ex Roma Mapou Yanga-Mbiwa dovrebbe giocare al fianco di Mouctar Diakhaby davanti al portiere Anthony Lopes.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l'agenzia di scommesse sportive Snai, i favori del pronostico per questa partita di Europa League vanno alla squadra di casa, ma di poco. Match dunque molto equilibrato: abbiamo infatti una quota di 2,55 per il segno 1 che identifica la vittoria dell’Everton, mentre in caso di affermazione esterna dei francesi (segno 2) la vincita sarebbe di 2,75 volte la somma messa sul piatto. Per il pareggio (segno X) la quota è invece di 3,40.

