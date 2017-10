Mario Balotelli/ Video gol Nizza-Lazio 1-0: momento magico per Supermario

Mario Balotelli, il video del gol con cui l'attaccante ha sbloccato il match di Europa League tra Nizza e Lazio. Dopo la nascita del secondo figlio, continua il momento magico del bomber.

19 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Mario Balotelli

Momento magico per Mario Balotelli. L’attaccante italiano ha sbloccato il match tra Nizza e Lazio, valida per la terza giornata dei gironi di Europa League. Supermario ha sbloccato il primo match ufficiale tra Nizza e Lazio dopo appena quattro minuti dal fischio d’inizio. L’ex attaccante di Milan e Inter è salito subito in cattedra battendo perfettamente a rete, di testa, un cross di Sneijder sul quale Strakosha non ha potuto fare niente. Una doccia fredda per la Lazio che, dopo aver accusato il colpo ha risposto immediatamente ai francesi con Caicedo, autore del pareggio. Il match di Balotelli, però, non poteva iniziare meglio. Supermario sta dimostrando di aver ritrovato la serenità giusta per poter puntare anche alla Nazionale. Senza troppe pressioni, la maglia del Nizza sta facendo davvero bene all’attaccante.

LA SECONDA PATERNITA’

Mario Balotelli, dunque, si gode il momento magico che sta vivendo dopo aver dovuto affrontare e superare diverse fasi delicate nel corso della sua vita privata e professionale. Oltre ad essersi ritrovato come calciatore al punto che, una sua convocazione per i Mondiali 2018, qualora la Nazionale di Giampiero Ventura dovesse superare lo spareggio con la Svezia non è da escludere, Balotelli ha messo a posto anche la sua vita privata. Supermario, infatti, è riuscito a creare un rapporto sereno con Raffaella Fico, madre di sua figlia Pia, dopo una lunga battaglia in tribunale. Balotelli ha così accolto la bambina nella sua vita a cui si dedica ogni volta che ha del tempo a disposizione. Consapevole delle gioie che regala un figlio, Balotelli ha regalato anche un fratellino alla sua primogenita. Da qualche settimana, infatti, Balo è diventato papà per la seconda volta, stavolta di un maschietto nato dal suo amore con una ragazza di cui si sa solo che vive in Svizzera. Una rinascita, dunque, per Supermario che non potrebbe essere più felice.

