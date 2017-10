Milan-AEK Atene/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Milan-AEK Atene: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 3^ giornata di Europa League

19 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Milan-AEK Atene, LaPresse

Milan-AEK Atene, diretta dall'arbitro svedese Ekberg, giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 21.05, vedrà i rossoneri impegnati nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Partita fondamentale per i rossoneri più dal punto di vista psicologico che da quello della classifica, considerando che il Milan ha già vinto le prime due partite della fase a gironi di Champions League e potrebbe dunque ritrovarsi qualificato agli ottavi con il primo posto già ipotecato vincendo anche questo confronto interno contro i greci. La sconfitta nel derby di domenica scorsa, seppur maturata in maniera sfortunata e con un rigore trasformato al novantaquattresimo minuto da Icardi, è stata però la quarta in otto partite di campionato per i rinnovatissimi rossoneri, alle prese con una crisi segnata anche dal fatto di aver perso tutte le sfide contro le squadre di alta classifica, ovvero Lazio, Roma e Inter.

Per Vincenzo Montella diverse gatte da pelare a partire dal rendimento di una difesa che a tre si sta adattando a fatica e che a quattro sembra non funzionare, in cui Bonucci non riesce ancora a diventare leader e che anche in Europa ha vacillato, con la partita col Rijeka riacciuffata quasi per miracolo, dopo essersi fatti rimontare due reti nel finale. Certo, l'AEK Atene non è avversario irresistibile, dopo anni di gravissima crisi i gialloneri sono tornati ad occupare i piani alti della classifica del campionato ellenico e quest'anno sono arrivati alla fase a gironi di Europa League dopo aver partecipato ai preliminari di Champions. A livello tecnico però la squadra greca non è paragonabile a quella rossonera, anche se in Europa League l'AEK è partito con una vittoria in Croazia contro il Rijeka e un pari interno contro l'Austria Vienna (travolto a domicilio dal Milan alla prima giornata) che pongono la formazione ateniese come potenziale favorita per il secondo posto nel girone.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv esclusiva del match sarà visibile da tutti gli abbonati Sky sui canali 201 e 251 del satellite (Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD) mentre la diretta streaming video via internet si potrà vedere sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN AEK ATENE

Le probabili formazioni che si confronteranno a San Siro: Milan in campo con Donnarumma tra i pali, mentre l'argentino Musacchio, il colombiano Zapata e Bonucci saranno titolari nella difesa a tre. A centrocampo giocheranno Montolivo, l'argentino Biglia e l'ivoriano Kessie, mentre Fabio Borini sarà confermato come esterno laterale di destra e lo svizzero Ricardo Rodriguez giocherà come esterno laterale di sinistra. In attacco, spazio al giovane Cutrone al fianco del portoghese Andre Silva. Risponderà l'AEK Atene con il portiere Anestis tra i pali, Babakis impiegato in posizione di terzino destro e il bosniaco Vranjes impiegato come terzino sinistro, mentre il serbo Cosic e il brasiliano Galo saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio allo svedese Ajdarevic, al suo connazionale Johansson e a Mantalos, mentre in attacco nel tridente offensivo con Christodoulopoulos e con il croato Livaja, ex Atalanta e Inter, giocherà l'argentino Araujo.

LA CHIAVE TATTICA

Vincenzo Montella, pur cambiando qualche pedina rispetto al derby contro l'Inter, confermerà il suo 3-5-2, mentre l'AEK Atene allenato dallo spagnolo Jimenez scenderà in campo schierato con il 4-3-3. Le due formazioni in tempi abbastanza recenti si sono affrontare due volte nella fase a gironi di Champions. Il Milan ha sempre vinto i precedenti casalinghi, due a uno il 2 novembre del 1994 e tre a zero il 13 settembre del 2006, con le reti di Filippo Inzaghi, Gourcuff e Kakà su calcio di rigore. Ad Atene un pareggio zero a zero il 19 ottobre del 1994 e vittoria greca di misura il 21 novembre 1996 con una rete del brasilano Julio Cesar.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il momento difficile in campionato, Milan favorito in maniera schiacciante con quota per la vittoria interna fissata a 1.45 da Bwin, mentre Bet365 propone a 4.75 la quota del pareggio e William Hill moltiplica per 8.00 quanto investito sul successo esterno della formazione greca. L'under 2.5 viene quotato 2.05 da Paddy Power, Bet365 offre invece a 1.75 la quota per l'over 2.5

