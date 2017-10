Modena Verona/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Coppa Italia volley maschile)

Diretta Modena Verona: streaming video e Rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2017-2018.

19 ottobre 2017 Michela Colombo

Diretta Modena Verona (LaPresse)

Modena Verona, diretta dagli arbitri Sandro La Micela e Marco Braico, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedì 19 ottobre alle ore 20.30 presso il PalaSport Panini di Modena, valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Benchè il torneo sia iniziato da poco la Coppa Italia è già ai quarti di finale: entriamo quindi oramai nel clou di questa competizione, che pure dopo questo turno affronterà un momento di pausa per ripartire con le due semifinali solo il prossimo 27 gennaio 2018. Allora si accenderà la cosiddetta Final Four che impegnerà per il suddetto weekend solo le migliori 4 formazioni, che scenderanno in campo (in un palazzetto ancora da definire) per giocarsi il titolo nazionale. La sfida di questa sera appare assolutamente in linea con la posta in palio: di fronte infatti si troveranno la compagine scaligera di Nikola Grbic e gli emiliani di Radostin Stoychev, due squadre finora non hanno commesso passi falsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida di Coppa Italia tra Modena e Verona sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: gli appassionati infatti potranno seguire l’incontro al numero 57 del telecomando del digitale terrestre sul canale Raisport+. Diretta streaming video della sfida garantita tramite il portale Raiplay.it.

EMILIANI ALL’ESORDIO

La sfida di questa sera per la Coppa Italia 2017-2018 sarà anche il primo appuntamento della compagine emiliana con questo tipo di appuntamento: la cosa non dovrebbe sorprenderci se ricordiamo brevemente la formula della competizione. La formazione modenese infatti avendo terminato la regular season della precedente stagione di campionato alla quarta piazza (con 53 punti) si è riservata il diritto assieme a Lube Civitanova, Trento e Perugia di accedere direttamente al tabellone dei quarti per la Coppa Italia. Nonostante questo privilegio non dobbiamo incappare nell’errore di dare a Modena la palma di favorita in maniera troppo frettolosa: non va dimenticato il valore dell’avversario, che con un turno in più alle spalle ha avuto la possibilità di questa occasione di affinare il gioco dopo la sosta estiva e di ritrovare quegli automatismi che nella precedente stagione di serie A ha permesso agli scaligeri di raccogliere il quinto piazzamento, ad appena tre lunghezze da Modena.

IL PERCORSO DEGLI SCALIGERI

Decisamente più movimentato il percorso in Coppa della formazione di Nikola Grbic, ma non per questo meno apprezzabile: anzi, a inizio stagione, l’opportunità ricevuta di disputare qualche match in più ha concesso a Verona una marcia in più anche contro una squadra così blasonata come è Modena. Nella Coppa Italia 2017-2018 di volley maschile la squadra scaligera ha avuto accesso direttamente agli ottavi di finale dove, lo scorso 11 ottobre 2017 ha affrontato e battuto di fronte la pubblico di casa la Revivre Milano guidata da Andrea Giani. E’ stata davvero un’ottima partita quella messa in campo all’Agsm Forum dalla compagine di Grbic, a cui sono bastati quattro set per chiudere il problema qualificazione ai quarti di finale, con i parziali di 24-26, 25-22, 25-21 e 25-20. Allora il giocatore che più si è messo in mostra è stato proprio il gialloblu Alen Pajenk, Mvp e autore di ben 19 attacchi con una media di efficacia del 58% oltre che di 12 punti personali (uno ottenuto con un ace). Non va poi dimenticato che anche in campionato Verona pare aver già trovato il suo ritmo: importante la vittoria ottenuta contro Latina solo domenica scorsa, giunta poi dopo una bella ma intensa prestazione da parte dei ragazzi di Grbic.

© Riproduzione Riservata.