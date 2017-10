Nizza Lazio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Nizza-Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 3^ giornata di Europa League

19 ottobre 2017 Stefano Belli

Diretta Nizza-Lazio, LaPresse

Nizza-Lazio, diretta dallo scozzese Stewart, giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 19.00, sarà una sfida della terza giornata della fase a gironi di Europa League. Per la Lazio ancora un esame difficile dopo l'esaltante vittoria esterna in casa della Juventus in campionato. Per la prima volta i biancocelesti sono riusciti ad espugnare lo Stadium torinese, e dopo quattro anni senza vittorie contro i bianconeri tra coppe e campionato, hanno già battuto due volte la Juve in questa stagione, bissando il successo che il 13 agosto scorso aveva regalato la Supercoppa Italiana. Oltre al portiere Thomas Strakosha, che ha salvato i tre punti neutralizzando al novantatreesimo minuto il calcio di rigore tirato da Paulo Dybala, è stato ancora una volta grandissimo protagonista Ciro Immobile, che dopo quella in Supercoppa ha realizzato un'altra doppietta ai vicecampioni d'Europa allenati da Max Allegri.

La squadra di Simone Inzaghi arriva dunque al match dell'Allianz Riviera con il vento in poppa e forte di cinque vittorie su cinque impegni esterni stagionali tra campionato ed Europa League. Ma in casa della formazione della Costa Azzurra la Lazio arriverà in formazione rimangeggiata, a causa delle molte assenze e di un robusto turn over da operare necessariamente per continuare una marcia tra coppa e campionato che finora è stata esaltante. Il Nizza come la Lazio è a punteggio pieno nel girone di Europa League con due vittorie su due ottenute contro i belgi del Zulte Waregem e gli olandesi del Vitesse. Dunque questa sfida potrebbe essere decisiva per il primato nel raggruppamento, col Nizza che dovrà però riscattare la brutta sconfitta subita a Montpellier in campionato e dimostrare di aver ritrovato la solidità recentemente perduta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Il match si potrà vedere in diretta tv per tutti gli abbonati Sky sui canali 201, 251 e 254 del satellite (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Calcio 1 HD e Sky Calcio 4 HD) e in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI NIZZA LAZIO

All'Allianz Riviera scenderanno in campo queste probabili formazioni. Nizza in campo col portiere Cardinale alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Soquet, il brasiliano Dante, Le Marchand e Jallet. L'ivoriano Seri nella zona centrale di centrocampo sarà affiancato da Koziello, sulla fascia destra sulla mediana giocherà Saint-Maximin, sulla fascia sinistra Lees Melou. In avanti, al fianco del bomber italiano Mario Balotelli sarà confermato Plea. La Lazio risponderà col portiere Strakosha tra i pali e una difesa a tre composta dal brasiliano Luiz Felipe, dal romeno Radu e dall'angolano Bastos. Sulla fascia destra giocherà lo spagnolo Patric mentre sull'out di sinistra sarà confermato il capitano bosniaco Senad Lulic. A centrocampo, assieme a Di Gennaro in cabina di regia ci saranno Parolo e Murgia, in avanti esordio stagionale dal primo minuto per il portoghese Nani, schierato di supporto all'unica punta di ruolo biancoceleste, il brasiliano Caicedo.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico svizzero del Nizza, Favre, resterà fedele al suo 4-4-2 che sta procedendo però tra alti e bassi nel campionato francese. In attesa di recuperare infortunati importanti, 3-5-1-1 per la Lazio di Simone Inzaghi, che finora ha regalato grandi soddisfazioni ai capitolini. Nizza e Lazio si trovano per la prima volta di fronte in un confronto ufficiale europeo: l'ultima volta si erano ritrovate di fronte in amichevole il 31 luglio del 2013, con la Lazio vincente di misura grazie ad una rete del bomber tedesco Miroslav Klose.

QUOTE E PRONOSTICO

Nizza lievemente favorito dai bookmaker per il fattore campo e alla luce di quanto la Lazio è riuscita a fare finora, ma anche del turn over che inevitabilmente Simone Inzaghi metterà in atto. Vittoria interna francese quotata 2.50 da William Hill, mnetre Bwin alza fino a 2.95 la quota per la vittoria biancoceleste, mentre l'eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.50 da Bet365. L'over 2.5 viene quotato 1.95 da Vet365, l'under 2.5 viene quotato 1.88 da Paddy Power.

