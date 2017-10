Ostersund Athletic Bilbao/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ostersund Athletic Bilbao: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 3^ giornata dei gironi di Europa League

19 ottobre 2017 Redazione

Diretta Ostersund Athletic Bilbao, Europa League (Foto LaPresse)

Ostersund Athletic Bilbao, diretta dall'arbitro rumeno Istvan Kovacs, si gioca per la terza giornata di Europa League 2017-2018: squadre in campo per il girone J alle ore 19 di giovedì 19 ottobre. Una delle più belle rivelazioni di questa edizione dell'Europa League non può che essere la formazione svedese dell'Ostersund. Tanti calciatori molto interessanti e che hanno voglia di dimostrare tutto il loro valore in una competizione che per la prima volta vede protagonista la squadra rossonera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ostersund Athletic Bilbao non verrà trasmessa in diretta tv; tuttavia tutti gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento potranno seguire il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio mostra azioni salienti e gol, in tempo reale, da tutti i campi collegati con possibilità di attivarlo anche su PC, tablet e smartphone in diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Sarà una gara molto importante anche perché a sorpresa l'Ostersund è primo in classifica a punteggio pieno e ha la possibilità di affondare letteralmente l'Athletic Bilbao che ha un solo punto in classifica. Situazione contrapposta visto che i baschi devono vincere per non vedere decisamente complicarsi il cammino verso la qualificazione ai sedicesimi della competizione europea. Sarà perciò una gara molto bella e ricca di spunti tra Ostersund e Athletic viste le motivazioni di entrambe. Gli svedesi proveranno a far prevalere il fattore casa che potrebbe sicuramente essere un vantaggio non da poco. Per l'Athletic Bilbao si tratta davvero di una delle ultime chance per provare ad inseguire quel primo posto che veniva dato per scontato all'inizio della fase a gironi.

LE PROBABILI FORMAZIONI OSTERSUND ATHLETIC BILBAO

Il modulo scelto dal tecnico Potter per il suo Ostersund sarà il 4-4-2 con cui molto bene ha fatto la sua formazione fino a questo momento. In questa squadra il portiere sarà Andersson con Widgren, Mensah, Papagiannopoulos e Edwards a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo agiranno Bachirou e Fritzson con Sema e Bertilsson ad agire invece sugli esterni. In avanti il tandem degli svedesi sarà composto da Arhin e Hopcutt, due calciatori che hanno voglia di regalare una grande gioia ai propri tifosi.

Per quanto concerne invece la squadra basca, il mister spagnolo Zicanda opterà per il 4-2-3-1 che vedrà in porta Arrizabalaga mentre in difesa giocheranno Balenziaga, Laporte, Nunez e Leque. A centrocampo per l'Athletic Bilbao invece ci sarà spazio per Vesga e Mikel San José, con Cordoba, Garcia e Susaeta più avanzati. Proprio loro avranno il compito di servire palloni interessanti per il bomber, l'esperto centravanti della Nazionale spagnola Aduriz che è l'arma in più di questa squadra ogni partita.

LA CHIAVE

L'Ostersund è stata una grande rivelazione di questo inizio di Europa League soprattutto per quanto concerne il livello delle prestazioni messe in campo. Ha colpito la solidità difensiva con Mensah che ha già attirato su di sé l'interesse di svariati club europei. Passando invece all'attacco, molto bene sugli esterni la formazione svedese che a tratti sembra avere una marcia in più dell'avversario. Quello che ha colpito è sicuramente la fame mostrata da questi ragazzi che non vogliono fermarsi e sperano di poter centrare la qualificazione alla fase successiva. In casa Bilbao c'è entusiasmo anche perché l'Europa League è stata sempre una competizione in cui si è fatta bella figura. Bene gli esterni con Susaeta e Cordoba a far male agli avversari. Ovviamente la mina vagante per i baschi è il centravanti Aduriz che sa far male e sa creare occasioni anche per i compagni. Bene in difesa nelle ultime settimane la squadra biancorossa che vuole vincere così da mantenere una posizione buona per poter sperare in una qualificazione che non sarebbe miracolosa.

QUOTE E SCOMMESSE

Passando a quelle che sono le quote proposte dal celebre bookmaker Bwin, la vittoria dei padroni di casa ha una prospettiva molto interessante visto che viene data a 5.00. A 3.50 viene quotato il pareggio tra queste due formazioni sempre da Bwin, mentre il colpaccio dei baschi in terra svedese a 1.72, dimostrazione che sono loro i favoriti.

© Riproduzione Riservata.