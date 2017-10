PAGELLE/ Milan-Aek: i voti della partita (Europa League girone D - primo tempo)

Pagelle Milan Aek Atene: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita di giovedì 19 ottobre, terza giornata del girone K di Europa League

19 ottobre 2017 Redazione

Pagelle Milan Aek Atene, Europa League (Foto LaPresse)

Al Meazza è in corso il match valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2017-18 tra Milan e AEK, mentre le squadre sono negli spogliatoi per il riposo ne approfittiamo per dare i voti ai protagonisti del primo tempo che si è concluso sul punteggio di 0-0. Partita avara di emozioni soprattutto nella prima mezz'ora quando entrambe le squadre risultano lente e prevedibili durante la fase di manovra, gli ospiti vanno a un passo dal gol quando Musacchio (5) perde palla sulla pressione di Simoes (6,5) che per poco non trova il bersaglio grosso, Donnarumma (6,5) con i piedi gli dice di no. Successivamente Mantalos (6) da distanza ravvicinata si fa chiudere in calcio d'angolo da Suso (6), solamente prima dell'intervallo gli uomini di Montella danno qualche segnale di vita con André Silva (6) e Bonaventura (6) che vengono murati dalla retroguardia avversaria.

VOTO MILAN 5,5 - La squadra di Montella sembra non aver ancora smaltito le tossine del derby.

MIGLIORE MILAN: DONNARUMMA 6,5 - L'estremo difensore rossonero è bravo a salvare Musacchio da un'incredibile figuraccia.

PEGGIORE MILAN: MUSACCHIO 5 - Perde un pallone sanguinoso nella propria area di rigore e per poco non manda in rete Simoes.

VOTO AEK 6 - Per adesso regge senza grossi problemi il fortino degli ellenici il cui obiettivo primario è quello di non prenderle.

MIGLIORE AEK: ANDRE' SIMOES 6,5 - Va vicinissimo al gol inducendo Musacchio all'errore, solamente Donnarumma gli nega la gioia dell'1 a 0.

PEGGIORE AEK: LIVAJA 5,5 - È mancato nella rifinitura delle azioni offensive. (Stefano Belli)

