Pagelle/ Atalanta Apollon: i voti della partita (Europa League)

Pagelle Atalanta Apollon: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita di giovedì 19 ottobre, terza giornata del girone E di Europa League

19 ottobre 2017 Alessandro Rinoldi

Pagelle Atalanta Apollon, Europa League (Foto LaPresse)

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'Atalanta supera per 3 a 1 l'Apollon Limassol. I bergamaschi cercano di prendere in mano le redini dell'incontro sin dai primi minuti finendo col portarsi in vantaggio già all'11' con Ilicic, bravo a mettere il pallone in rete da due passi sul traversone dalla sinistra di Spinazzola. Le occasioni per il raddoppio si moltiplicano per i padroni di casa che, però subiscono il pareggio nel secondo tempo al 59' quando Jakolis pesca in area Schembri per il colpo di testa vincente. La reazione nerazzurra non tarda ad arrivare e, dopo la traversa colpita da Gomez al 63', Petagna riporta avanti i suoi al 64' su assist dell'ottimo Ilicic, bravo a suggerire pure Freuler al 63' per il tris definitivo. La vittoria di questa sera conferma l'Atalanta in testa al girone E con 7 punti mentre si complica nettamente il cammino europeo dell'Apollon, fermo in classifica a quota 2 punti.

VOTO PARTITA 7,5 Il ritorno temporaneo dell'Apollon ravviva una gara quasi a senso unico.

VOTO ATALANTA 8 I nerazzurri si confermano primi nel girone con merito ed è significativa la reazione avvenuta dopo il pari di Schembri.

VOTO APOLLON 5 La differenza con gli avversari è abbastanza lampante ma attenuata in concomitanza del calo d'intensità bergamasco.

VOTO ARBITRO: Kabakov (Bulgaria) 5,5 Lascia giocare molto inizialmente per poi ricorrere a diversi cartellini gialli.

LE PAGELLE DELL'ATALANTA:

BERISHA 6 Gara tranquilla per lui subendo il momentaneo pari incolpevolmente.

MASIELLO 5,5 Spara inspigabilmente alto di testa a porta vuota.

CALDARA 6 Gestisce bene la sua zona di competenza.

PALOMINO 6 Non sfigura senza protagonismi.

HATEBOER 6,5 Si vede con un paio di accelerate importanti.

CRISTANTE 6 Conferma di essere il meno brillante dei suoi in campo venendo richiamato in panchina per primo.

FREULER 7 Uomo in più a centrocampo, firma il tris finale.

SPINAZZOLA 6,5 L'esterno mancino permette di aprire le marcature ad Ilicic e chiude discretamente.

ILICIC 8 La sua classe e la sua tecnica sono l'arma in più dell'Atalanta aprendo le marcature e sfornando i due assist per le due reti successive dei compagni.

PETAGNA 8 Conferma quanto fatto vedere nel primo tempo andando a segno nella ripresa con la rete che vale i 3 punti.

GOMEZ 7,5 Al capitano manca solo il goal per coronare la sua prestazione arricchita da una traversa, senza dimenticare le condizioni fisiche poco felici con cui si è presentato in campo questa sera.

DE ROON 6,5 Svolge bene i compiti affidatigli dall'allenatore subentrando a gara in corso.

KURTIC 6,5 Il suo ingresso è prezioso anche nella costruzione della manovra offensiva.

CORNELIUS 6 Entra a ridosso del novantesimo con lo spirito migliore per merresi in mostra.

All. GASPERINI 8 L'approccio alla gara è quello giusto e ritrova i suoi dopo l'inaspettato pareggio.

LE PAGELLE DELL'APOLLON:

BRUNO VALE 7 Contribuisce ad evitare un passivo più pesante con diverse buone parate.

JOAO PEDRO 5 Spinge meno di quanto dovrebbe lasciando spazio in fase difensiva.

YUSTE 5,5 Fatica a resistere alle avanzate bergamasche.

PITIAN 6 Uno dei migliori per efficacia negli interventi.

JANDER 5,5 Si perde per il campo dopo un un inizio arrembante.

ALEF 5,5 Si muove spesso con giocate a vuoto.

SACHETTI 5,5 La sua buona volontà non viene premiata a dovere.

ALLAN 5 Il talento di proprietà del Liverpool non conferma le aspettative nei suoi confronti.

JAKOLIS 6 Bravo a crederci per l'assist dell'1 a 1.

MAGLICA 5 Non pervenuto, è il primo ad essere sostituito.

SCHEMBRI 6,5 Bravo a muoversi in avanti sull'azione del suo momentaneo pareggio.

ALEX 5 Non offre il contributo auspicato.

ZELAYA 6 Porta maggior equlibrio in avanti dimostrando di meritare più di quanto concessogli dal mister.

SARDINERO Senza Voto Inserito nel finale senza lasciare traccia.

All. AVGOUSTI 5 Probabilmente sbaglia l'undici iniziale oltre all'errata preparazione psicologica della squadra specialmente nella costruzione della manovra

ATALANTA APOLLON, LE PAGELLE DEL PRIMO TEMPO

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Atalanta ed Apollon sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. I padroni di casa giocano bene sin dalle fasi iniziali dell'incontro riuscendo a portarsi in vantaggio con la rete di Ilicic su assist dalla sinistra di Spinazzola già all'11'. I bergamaschi non trovano però il meritato raddoppio con il passare del tempo e gli ospiti, decisamente in difficoltà, costruiscono quasi nulla se non con gli spunti individuali del buon Jander.

VOTO ATALANTA (PRIMO TEMPO): 7 Si comporta da grande squadra mettendo la partita in discesa dopo una decina di minuti.

MIGLIORE ATALANTA (PRIMO TEMPO): PETAGNA 6,5 Lotta come un leone svariando su tutto il fronte d'attacco, ha voglia di segnare.

PEGGIORE ATALANTA (PRIMO TEMPO): CRISTANTE 5,5 Forse il più impreciso sul da farsi.

VOTO APOLLON (PRIMO TEMPO): 5 I ciprioti faticano ad esprimersi patendo la differenza con gli avversari italiani.

MIGLIORE APOLLON (PRIMO TEMPO): JANDER 6,5 Un po' monotono quando riceve palla ma l'unico a crederci ed a proporsi.

PEGGIORE APOLLON (PRIMO TEMPO): YUSTE 5 In difficoltà come tutto il reparto arretrato, esce male sull'iniziativa di Spinazzola.

© Riproduzione Riservata.